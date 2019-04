Tällaisissa paikoissa +20 astetta voi ylittyä jo tänään – nyt alkaa ainakin kolmen päivän lämpöputki, ja ensi viikolla lämpenee yhä

Kotimaa

Koko Suomeen on tulossa lämmin pääsiäinen. Lämpö helli jo tiistaina osaa Suomesta. Samanlainen ilmassa vallitsee keskiviikkona ja torstaina Suomessa.– Eilen tiistaina mitattiin Salossa jo +16,1 astetta, Forecan päivystävä meteorologi Kristian Roine https://www.is.fi/haku/?query=kristian+roine kertoo.Hänellä on hyvää kerrottavaa myös keskiviikon ja torstain lämpötiloista.– Keskiviikkona valitsee samanalainen ilmassa. Luvassa on keskiviikkona noin asteen verran lämpimämpää kuin tiistaina Suomessa. Torstaista on tulossa myös lämmin päivä, silloin lämmintä on ennusteen mukaan laajemmalla alueella kuin tiistaina ja keskiviikkona, hän kertoo.

Millä alueella on keskiviikkona lämpimintä ja voidaanko päästä jo +20 asteeseen?

– Keskiviikkona on todennäköisesti lämpimintä sisämaassa. Näitä paikkoja voisivat olla esimerkiksi Salo, Lohja, Vihti, Espoo ja Porvoo. Noilla paikoilla voidaan päästä siis keskiviikkona ja torstaina noin 17-18 asteen tuntumaan ja lähennellä siis 20 astetta. Teoriassa tällaisen ilmamassan vallitessa on mahdollista, että joillakin tuulensuojaisilla etelärinteillä voidaan hyvin paikallisesti päästä 20 asteeseen. Laajemmilla alueilla tämä ei ole ehkä vielä mahdollista, sillä auringon lämmitysteho ei ole vielä huhtikuussa niin voimakas kuin kesäkuussa, Roine korostaa.Rannikolla lämpötilat eivät hänen mukaansa nouse viileän meren takia yhtä korkeiksi kuin sisämaassa.

Nyt ollaan siis ainakin siis noin kolmen päivän elin tiistaista torstaihin kestävässä lämpöputkessa. Miten pitkälle tämä putki voi jatkua?

