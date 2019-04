Kotimaa

Suomalaismiljonääri yritti saada seksiä maksulliselta naiselta – se jäi haaveeksi, sai sääreensä palovammat

Erikoinen välikohtaus tapahtui Helsingissä vuoden 2017 tammikuussa.1980-luvulla syntynyt suomalaismiljonääri meni tapaamaan maksullista naista Helsingin Yrjönkadulla sijaitsevaan huoneistohotelliin. Miehellä oli mukanaan laukku, jossa oli noin 50 000 euroa käteistä rahaa.Seksi jäi kuitenkin haaveeksi.Syyttäjän mukaan huoneistoon tuli kaksi ulkomaalaistausta miestä. Syyttäjän mukaan he osallistuivat yhdessä naisen kanssa suomalaismiljonäärin ryöstämiseen. IS:n tietojen mukaan suomalaismies on omistanut lähes 30 miljoonan euron arvosta erään suuryrityksen osakkeita.mukaan suomalaismies heitettiin muun muassa sängylle. Syytteen mukaan hänen kätensä laitettiin esimerkiksi selän taakse ja niihin laitettiin käsiraudat. Syyttäjän mukaan miehen kaulalle laitettiin valkoinen liina, joka oli yhdistetty käsirautoihin. Syyttäjän mukaan miestä myös kuristettiin, ja hänen sormestaan vietiin 7 000 euron arvoinen timanttisormus.Syytteen mukaan lähes alaston mies kannettiin makuuhuoneen takaovesta rappukäytävään, jossa hänet laitettiin istuma-asentoon rappukäytävälle selkä kaidetta vasten. Miehen yllä roikkui ainoastaan kylpytakki. Syyttäjän mukaan tekijät poistuivat.kertoman mukaan hän sai lopulta riuhdottua käsiraudat irti, minkä lisäksi hän sytytti käsissä ja jaloissa olleet sidontaliinat palamaan. Hän sytytti ne tulitikuilla, jotka olivat kylpytakin taskuissa. Mies sai oikeaan sääreen toisen asteen palovammoja. Mies kertoi oikeudessa, että sidontaliinojen polttaminen oli ”viimeinen” keino pois päästä pälkähästä.Hän kertoi kuitenkin poliisikuulusteluissa polttamisesta eri lailla. Poliisille mies väitti, että miehet olisivat sytyttäneet sidontaliinat tuleen. Miehen mukaan ”häpeän” tunne oli syynä, miksi hän kertoi asiasta eri lailla poliisille.käräjäoikeus kiinnitti miehen muuttuneeseen kertomukseen erityistä huomiota. Oikeuden mielestä se heikensi merkittävästi miehen kertomuksen luotettavuutta ja sen näyttöarvoa.Oikeuden mielestä miehen kertomuksen luotettavuutta heikensi myös pari muuta seikkaa.Oikeudessa mies osasi varmuudella kertoa, kuka häntä kuristi sängyn päällä, mutta esitutkinnassa ei. Suomalaismiljonääri ei ollut oikeudessa myöskään lopulta varma siitä, kuinka monta henkilöä asunnolla oli tekojen aikaan.mukaan teon jälkeen ulkomaalaiskolmikko poistui maasta. Syyttäjän mukaan he veivät miehen rahat, timanttisormuksen sekä 15 000 euron arvoisen valkokultaisen panssariketjun, jossa oli risti.Toinen miehistä saapui Suomeen tämän vuoden helmikuussa, ja poliisi nappasi hänet kiinni, minkä lisäksi hänet tuotiin oikeuden eteen. Kaksi muuta epäiltyä ovat edelleen karkuteillä.Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kuitenkin 32-vuotiasta miestä vastaan nostetut syytteet törkeästä ryöstöstä ja törkeästä vapaudenriistosta.– Asiassa keskeisenä näyttönä olevan asianomistaja (suomalaismiehen) kertomuksen perusteella ei voida tehdä varmoja johtopäätöksiä siitä, mitä asunnolla on tapahtunut. Asiassa ei tämän johdosta voida myöskään täysin poissulkea vastaajan tapahtumista esittämää vaihtoehtoista tapahtumainkulkua, Helsingin käräjäoikeus totesi.joutunut mies väitti, että hän olisi vain käynyt asunnolla varmistamassa, että naisella olisi kaikki kunnossa ja häipyneensä 45 minuutin jälkeen. Valvontakamerakuvien perusteella mies oli asunnolla kuitenkin reilut viisi tuntia, eikä hän kuvien perusteella poistunut rakennuksesta tätä ennen. Oikeuden mielestä se ei riittänyt kuitenkaan osoittamaan, että mies olisi osallistunut ryöstöön.– Asiassa esitettyä näyttöä kokonaisuutena arvioiden käräjäoikeus katsoo, että (syytetyn)syyllisyydestä kohdissa 1 ja 2 mainittuihin tekoihin jää järkevä epäilys. Epäselvässä tilanteessa asia on ratkaistava vastaajan eduksi ja syyte on hylättävä, käräjäoikeus perusteli.32-vuotias mies tuomittiin ainoastaan huumausaineen käyttörikoksesta, jonka hän myönsi. Hänen hallustaan löytyi helmikuussa vähäinen määrä kokaiinia ja metamfetamiinia. Hän sai siitä 40 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan 240 euroa. Koska mies oli parisen kuukautta tutkintavankeudessa, on rangaistus siten suoritettu, oikeus totesi.Syyttäjä aikoo valittaa tuomiosta hovioikeuteen.