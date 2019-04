Kotimaa

Meteorologi täräytti pöytään kuumat luvut: Ensi viikolla jopa +20 astetta!

Jos suuntaa pääsiäisen viettoon ulkomaille, voi iskeä kelikateus.Koko Suomeen on tulossa lämmin ja aurinkoinen pääsiäinen ja vielä lämpimämpi seuraava viikko.– Näyttää todella siltä, että alkaa lämpenemään päin, sanoo Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko https://www.is.fi/haku/?query=ilkka+alanko – Keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai... Koko maassa on poutaa!

Onko kevät nyt voittanut talven?





Pätsiä pukkaa

Hyvä ajosää





Sunnuntaina voi sataa





Vaikeita aikoja allergikoille