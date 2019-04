Pyhtäällä muistettiin Levillä kuolleita sisaruksia: ”Saa kysymään, missä Jumala on” – kirkkoherran nenäliina tahrautui vereen

Kotimaa

Pyhtäällä muistettiin Levillä kuolleita sisaruksia: ”Saa kysymään, missä Jumala on” – kirkkoherran nenäliina t





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kriisiryhmä organisoitiin Whatsappissa





Ensimmäinen suruhartaus





Surun pimeä huone