Kotimaa

Seppo Kääriäinen: Sipilän ero ei yllättänyt – ”Se on insinöörin logiikkaa”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oppositio oikea suunta

Sipilän saavutukset ja epäonnistumiset

– Ei yllättänyt, sanoo keskustan konkari Seppo Kääriäinen Juha Sipilän https://www.is.fi/haku/?query=seppo+kaariainen+juha+sipilan päätöksestä jättää keskustan johtajuus.Kääriäinen kertoo koko ajan ajatelleensa, että Sipilän tunnettu ”tulos tai ulos” tokaisu tarkoitti myös puoluetta ei vain pääministeriyttä tai hallitusta.– Hän on insinööri ja ”tulos tai ulos” on insinöörin logiikkaa. Ei tarvitse paljoa matematiikkaa tai aikaa sen perusteella johtopäätöksen tekemiseen.Kääriäinen ei ala arvailemaan kuinka kirpaisevalta päätös Sipilästä tuntui.– Puoluehallitus tuntuu ottaneen tänään aika selkeän kannan, että vaalitulos viittaa vain yhteen suuntaan: oppositioon. Olen samaa mieltä, kuuluu hänen ytimekäs arvionsa.Hän sanoo, että keskusta oli ainoa puolue, joka hävisi vaaleissa ja ennätyspaljon.– Milloinkaan ei ole ollut näin suurta tappiota. Tämä on itsenäisyyden ajan huonoin tulos. Puoluehallitus vain sanoi itsestään selvän asian julki.Hän arvelee, että Sdp:n Antti Rinteen https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinteen puheet jo käydyistä keskusteluista hallituspohjasta eivät ole perättömiä.– Se oli merkittävä arvio. Niin ei voi sanoa, jos ei ole jo hiukan tiedon murusta pohjalla.Sinänsä tuollaiset ennen vaalia käytävät keskustelut eivät ole Kääriäisen mukaan poikkeuksellisia.Kääriäisen mielestä ei ole vielä oikea hetki arvioida Sipilän onnistumista. Sote ei mennyt Sipilän kaavailujen mukaan, mutta talouspolitiikan käänne oli iso asia.Kääriäisen mielestä kannattaa katsoa miten seuraava vaalikausi lähtee menemään ja erityisesti kuinka Sipilän talouspolitiikan perinnöstä huolehditaan.

Miksi äänestäjät eivät taloussaavutuksia arvostaneet?





– Keskustassa on tapana sanoa, että vaaleja ei voiteta rakennetuilla silloilla vaan rakentamattomilla. Se tarkoittaa, että ei saavutuksilla ja aikaansaannoksilla ei pärjätä. Ihmisiä tahtoo enemmän kiinnostaa se mitä luvataan ja puhutaan tulevaisuudesta.Sipilän kasvattamat hedelmät menevät muille.– Jos Rinteestä tulee pääministeri, mikä on todennäköistä, hän saa talouspolitiikalleen kunnossa olevan lähtölavan.Sipilän onnistumiset ja epäonnistumiset ”menevät päittäin”. 2015 tuli suuri vaalivoitto keskustan vuoden 2011 tappion jälkeen.– Vastapaino on historiallisen suuri tappio nyt vuonna 2019.Kääriäinen ei ollut ehdolla tänä keväänä, mutta istui sitä ennen yli 30 vuotta eduskunnassa ja on moninkertainen ministeri.– Ei tässä iässä kauhistu politiikan käänteistä, Kääriäinen, 71, sanoo.– Rytmihän on muuttunut. Se on nopeaa ja muutokset suurta. Se on uutta, mikään muu ei ole uutta.