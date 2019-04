Kotimaa

Lämmin sää hallitsee – torstaina mitataan jo yli 15 asteen lukemia

Tiistaina sää on heikkotuulista, poutaista ja aurinkoista lukuun ottamatta Itä-Lappia, missä pilvisyys on runsasta.

Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 – 15 astetta, itäosassa 7 – 10 astetta, pohjoisosassa 5 - 10 astetta.Keskiviikkona vahva korkeapaine pysyttelee Suomen yllä.Sää on poutaista. Maan länsiosassa on aurinkoisinta, idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 10 – 15 astetta, maan itä- ja pohjoisosassa 5 - 10 astetta.Torstaina poutainen ja aurinkoinen säätyyppi jatkuu. Sää yhä vähän lämpenee. Lounaassa lämpötila kohoaa vähän 15 asteen yläpuolelle.