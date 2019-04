Kotimaa

Pääsiäisen menoliikenteen vilkkain päivä torstai – uudet pitkät rekat ohittajien murheenkryyni 16.4. 4:24

Pääsiäisen menoliikenteen odotetaan olevan vilkkaimmillaan tällä viikolla kiirastorstaina, kertoo poliisi.

Paluuliikenne jakautuu useammalle päivälle, joten isoja jonoja ei paluuliikenteeseen odoteta. Eniten autoja paluuliikenteessä on sunnuntaina ja maanantaina.



Poliisi muistuttaa, että kevään aikana liikenteeseen on tullut uusia yli 30 metriä pitkiä ajoneuvoyhdistelmiä. Jos pitkä rekka ohitetaan tiellä, jossa on vain yksi kaista kumpaankin suuntaan, ohittaminen vaatii poliisin mukaan puolitoista kilometriä tyhjää tietä.



Operaatio Pajunkissan tiepalvelumiehet päivystävät pääsiäisliikenteessä jo 50. kertaa. Pajunkissan puhelinnumero on Autoliiton yleisen tiepalvelun numero 0200-8080.