Kommentti: Haaviston haasteet – jättääkkö paikkansa, ottaakko salkku?

urakan pitäisi periaatteessa olla ohi, mutta käytännössä se vasta alkaa. Haavisto tuli pelastamaan vihreät ja otti näiden historian suurimman voiton, joskaan ei sellaista, jota pari vuotta sitten ehdittiin odottaa. Realistisena miehenä hän tuskin henkilökohtaisesti pettyi.Alkuperäisen suunnitelman mukaan Haavisto jättää paikkansa puheenjohtajana kesäkuussa. Sitä ennen ovat eurovaalit, joiden merkitys nousi nyt perussuomalaisten menestyksen myötä ihan uuteen luokkaan. Euroopassa puuhataan erilaisia populistien yhteisliikkeitä, jotka kohdistuvat suoraan vihreiden arvomaailmaa vastaan.Niinpä Suomenkin vihreiden täytyy lähteä eurovaaleihin täysillä, vaikka voimat olisivat kuinka lopussa. Ja niissä on tietysti myös suuri mahdollisuus, koska vihreiden koulutetut äänestäjät on helppo saada niissäkin liikkeelle.Samaan aikaan pitäisi käydä hallitusneuvotteluja. Lähes kaikissa kaavailuissa vihreät on hallituksessa. Olisi luontevaa, että Haavistokin ottaisi salkun, ja luontevin hänelle olisi ulkoministerin salkku. Mutta silloin herää kysymys, mitä vihreiden uusi puheenjohtaja saisi. Tilanne, jossa puheenjohtaja ja entinen puheenjohtaja istuvat maan hallituksessa on muutenkin hankala.Yksi luonteva ratkaisu on, että Haavisto pyörtäisi suunnitelmat ja jatkaisikin puolueen johdossa. Mutta silloin nuorten naisten puoluetta johtaisi kuusikymppinen mies. Tämäkään ei välttämättä olisi pitkän päälle hyvä ratkaisu.Politiikan kirous: voitat tai häviät, riesat siitä vain kasvavat. Haavisto lähti leikkiin 40 vuotta sitten, eikä oikein voi keskenkään jättää.