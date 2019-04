Kotimaa

Myös vanhusten kotihoidossa on suuria puutteita – ”hoivaköyhyys” uhkaa joka viidettä kotona asuvaa

Jyväskylän yliopiston

Hoivaköyhyys on pahentunut viime aikoina

Hoivaköyhyys esimerkiksi peseytymisessä voi tarkoittaa sitä, että vanhus ei pysty käymään suihkussa tai pesulla niin usein kuin olisi tarpeen, tai että se ei ole niin huolellista kuin pitäisi.





Vanhukset ovat hoivamielessä epätasa-arvoisessa asemassa