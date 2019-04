Kotimaa

Siniset keskustelevat tänään tulevaisuudestaan – Torvisen mukaan puolueessa on voimakasta tahtoa jatkaa

15.4. 10:45

Sinisten puoluehallitus ja puoluevaltuusto keskustelevat puolueen jatkosta tänään iltapäivällä, kertoo puoluesihteeri Matti Torvinen.

Eilen Torvisen kerrottiin jo väläyttäneen puolueen lopettamista, mutta Torvisen mukaan hänen sanojaan tulkittiin liian dramaattisesti. Asia on hänen mukaansa puoluehallituksen ja -valtuuston käsissä.



Jatkaminen tarkoittaisi puoluesihteerin mukaan entistä enemmän talkootyötä, koska eduskuntapaikkojen menettämisen myötä puolueella on entistä vähemmän rahaa.



Torvinen kertoo saaneensa aamun aikana viestejä, joiden mukaan puolueessa on voimakasta tahtoa jatkaa.