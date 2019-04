Kotimaa

Sää suosii äänestämistä: Päivästä tulossa poutainen

Aurinkoisinta sunnuntaina on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.Iltaa kohti sää alkaa muuttua maan etelä- ja keskiosassa pohjoisesta alkaen selkeämmäksi, mutta etenkin Pohjois- ja Keski-Lapissa on edelleen laajalti pilvistä. Sää on enimmäkseen poutainen.Tuuli on laajalti heikkoa, mutta Pohjois-Suomessa luoteistuuli on paikoin kohtalaista ja puuskaista.Päivälämpötila on suuressa osassa maata +5...+8 astetta.Maanantaina sää on laajalti aurinkoinen ja poutainen. Luoteistuuli on edelleen kohtalaista Pohjois- ja Itä-Lapissa, muualla maassa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa +7...+12, pohjoisosassa +5...+10 astetta.Tiistaina korkeapaine on edelleen Suomen yllä ja heikkotuulinen, aurinkoinen ja poutainen sää jatkuu. Päivälämpötila on maan eteläosassa 10...15, keskiosassa sekä Pohjois-Pohjamaalla ja Kainuussa enimmäkseen 8...12 ja Lapissa +5...+10 astetta.