Kotimaa

Hyvinkäällä kaksi ihmistä sairaalaan rivitalopalon takia

Hyvinkäällä kaksi ihmistä sairaalaan rivitalopalon takia 14.4. 3:08

Palo on jo saatu sammumaan.

Hyvinkäällä kaksi ihmistä on viety sairaalaan tarkistettavaksi rivitalopalon takia.



Palo kolmen huoneiston rivitalossa Hämeenkadulla on pelastuslaitoksen mukaan jo sammutettu. Paikalla on käynnissä jälkiraivaus.



Hälytys palosta tehtiin ennen kahta.