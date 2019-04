Kotimaa

Lotossa yksi 6+1 oikein -tulos – tässä viikon oikea rivi!



Tässä on kierroksen 15/2019 oikea rivi. 6+1 -rivillä saatu 198 000 euron voitto meni Kiuruvedelle.

Loton kierroksen 15/2019 oikea rivi on 1, 11, 19, 25, 30, 33, 34. Lisänumero on 10 ja plusnumero 11.



Lottoarvonnassa ei löytynyt kierroksella 15/2019 täysosumia, joten ensi viikolla potissa on 5 miljoonaa euroa.



Arvonnassa löytyi yksi 6+1-tulos, jolla voitti noin 198 000 euroa.



Voittopeli oli pelattu Kiuruveden R-kioskilla. Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hänen tulee lunastaa voittonsa Veikkauksen pääkonttorilta Helsingistä.