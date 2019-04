Kotimaa

Yhteenotto vaaliteltalla Helsingissä – poliisi kirjaamassa ilmoituksen epäillystä pahoinpitelystä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingissä Narinkkatorilla on sattunut tänään iltapäivällä välikohtaus Suomen kansa ensin -puolueen vaaliteltalla. Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että välikohtauksessa on ollut kyse yksipuolisesta huitaisusta tai lyönnistä.Poliisi tekee tapauksesta rikosilmoituksen epäillystä pahoinpitelystä. Johtokeskuksesta kerrotaan Ilta-Sanomille, että uhri on Suomen kansa ensin -puolueen tukijoukkoihin kuuluva henkilö. Hänet toimitettiin lääkärintarkastukseen.Johtokeskuksesta myös kerrotaan, että vaaliteltalla on ollut paljon huutelua puolin ja toisin ja poliisi on pyrkinyt olemaan huutelijoiden välissä. Vielä kolmen aikaan iltapäivällä paikalla oli useita poliiseja.Twitterissä julkaistusta videosta näkyy, että Suomen kansa ensin -puolueen vaaliteltalle heiteltiin yleisöstä ainakin kananmunia.Poliisin mukaan Narinkkatorilla nähtiin vastaavaa kärhämöintiä myös perjantaina. Sen tiimoilta poliisi on kirjannut yhden rikosepäilyn, jossa on useita osapuolia ja useita epäiltyjä pahoinpitelyjä. Siinä missä lauantaina tapahtunut välikohtaus oli poliisin mukaan yksipuolinen, perjantaina sattui ”puolin ja toisin”.