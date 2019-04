Palavasta mökistä pelastautunut hälytti apua Levillä – näihin kolmeen oleelliseen kysymykseen etsitään nyt vastausta

Kotimaa

Palavasta mökistä pelastautunut hälytti apua Levillä – näihin kolmeen oleelliseen kysymykseen etsitään nyt vas

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huhtamäki

1. Mistä päin mökkiä palo sai alkunsa ja miten?





2. Oliko mökin yläkerrassa palovaroitinta?





3. Millaiset mahdollisuudet yläkerrasta oli paeta?

Tutkinta jatkuu