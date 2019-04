Vaalikamppailun viimeinen päivä – IS seuraa loppuhuipennusta: Katainen ja Stubb ”kantamassa loppumetreillä” Orpoa Helsingissä

Kokoomuksen johto Helsingin Narinkkatorilla

IS:n toimittaja Mika Lehto on paikalla Kampin kauppakeskuksen edessä Helsingissä. Narinkkatorilla on jo pitkään ollut kaikkien puolueiden vaalikojut.

Lehto raportoi paikanpäältä, että ruuhkaa on tällä hetkellä vain yhden kojun edessä. Ja syykin on selvää, Kokoomuksen teltalla on paikalla mm. puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo.