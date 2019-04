Kotimaa

Korkeapaine vahvistuu – lämpötilat nousevat

Tuuli on heikkoa, sää poutaista ja vaihtelee päivällä puolipilvisestä tai pilviseen. Länsi-Lapissa sekä paikoin Pohjanmaan rannikolla on aurinkoista. Inarin Lapissa ovat heikot vesi- tai lumikuurot mahdollisia.Aamulla on koko maassa pakkasta. Päivälämpötila on enimmäkseen 4 ja 7 asteen välillä.Sunnuntaina sää on poutaista suurimmassa osassa maata. Etelässä pilvisyys runsastuu päivällä, maan keskivaiheilla on selkeämpää.Pohjois-Lapin yli itään liikkuu vesi- ja lumisateita navakassa länsituulessa.Sää vähän lämpenee ja päivälämpötila on enimmäkseen 5...9 astetta.Maanantaina on aurinkoista ja poutaa.Läntisen Suomen aurinkoisilla paikoilla päästään noin 10 asteeseen, muuallakin maassa on vähän edellispäivää lämpimämpää.