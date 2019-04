Kotimaa

Tunteikas kissatehtävä toi poliisimiehelle kyyneleet silmiin – ”Isi, miksi sinä itket?”

”Tuohon tunteeseen varmaankin kykenee samaistumaan jokainen vanhempi”

Loppu hyvin, kaikki hyvin

Hämeen poliisilaitoksen rikoskomisario kertoo Facebook-kirjoituksessa tunnereaktiostaan liittyen työtehtävään, jossa hän auttoi perhettä löytämään lemmikkikissansa.Komisario kirjoittaa Hämeen poliisilaitoksen Facebook-sivuilla julkaistussa tekstissä saaneensa tunteikkaan muistutuksen poliisin työn merkityksestä ja siitä, kuinka tärkeintä on lopulta inhimillisyys.– Muistutus sai minut illalla kotona ollessani nieleskelemän ja kuivaamaan silmäkulmiani. Poikanikin havahtui asiaan ja kysyi: ”isi, miksi sinä itket?” Vastasin, että kaikki on hyvin, en itke, olen vain onnellinen. 8-vuotias ei ymmärtänyt, miksi pitää silmiä kuivata, jos kerran on onnellinen.Poliisimies kertoi, että lahtelainen perheenisä oli tehnyt poliisille muutama viikko aiemmin ilmoituksen kadonneesta kissasta. Ilmoituksen mukaan perheen kymmenvuotiaan tyttären Eetu-kissa oli kadonnut perheen kesäasunnolta Sysmästä, ja tytär oli suruissaan.Rikoskomisarion mukaan kyseinen isä oli saanut kuulla, että kissa saattaisi olla – tai olla aiemmin ollut – Sysmässä erään kesäasukkaan hoidossa. Kesäasukkaalta ei kuitenkaan saatu selvää vastausta kissan sijainnista ja siitä, miksi sitä ei ole palautettu omistajalleen. Isä teki asiasta poliisille tutkintapyynnön, koska epäili, että kissa oli varastettu.Pian rikoskomisariolle selvisi, että jotkut kyläläiset olivat luulleet kissaa hylätyksi ja hoitaneet sitä vuorotellen. Alustavan selvittelyn jälkeen poliisimies totesi, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta eikä näin ollen syytä aloittaa esitutkintaa. Poliisimiehen mukaan päätös oli helppo perustella lakiteknisesti: Koska hän ei nähnyt asiassa poliisitutkintaa edellyttävää rikosta, ei poliisi tee asialle mitään.Kissaperheen isä soitti poliisimiehelle päätöksen jälkeen, kertoi olevansa asiasta eri mieltä ja pyysi poliisia tutkimaan kissa-asian. Isä kertoi, että kissa on erittäin rakas hänen tyttärelleen ja että tytöllä kohta syntymäpäiväkin.– Lopetin puhelun sanoihin, että voin vielä katsoa asiaa, josko sille olisi jotain tehtävissä ja palaan siihen myöhemmin, poliisimies kirjoittaa.– Puhelun jälkeen jäin miettimään asiaa: Miltä tuntuisi, jos oman lapseni rakas lemmikki katoaisi ja joutuisin päivästä toiseen katsomaan siitä johtuvaa lapseni surua? Samaistuin helposti kissan omistaneen tytön isän asemaan ja hänen tunteisiinsa katsoessaan kissaa ikävöivää tytärtään. Tuohon tunteeseen varmaankin kykenee samaistumaan jokainen vanhempi. Teki pahaa ajatella tytön surua ja vanhempien tunteita selostaa tyttärelleen kissan katoaminen ”jotenkin parhain päin”, poliisi jatkaa.Poliisimies ryhtyi soittelemaan useille henkilöille Sysmään. Puolen tunnin ja 7 puhelun jälkeen hänelle selvisi, että kissa oli hengissä eräällä tyhjillään olevalla mökillä, häntä varten laitettujen ruokakippojen kera.Muualla ollut mökin omistaja kertoi poliisille, että mökin ovet ovat auki ja poliisi voi noutaa kissan itse.Poliisipartio nouti Eetu-kissan mökistä muun partiotoiminnan ohessa samana iltana ja kuljetti sen Heinolan poliisiasemalle.Eetu-kissan perhe nouti kissan kotiin vielä saman illan aikana. Myöhemmin illalla onnellinen perhe lähetti poliisimiehelle kiitosviestejä ja kuvia iloisesta tyttärestään kotiin palanneen kissansa kanssa.Juuri perheeltä saamiensa viestien jälkeen poliisi pysähtyi pohtimaan poliisintyön tekemisen tarkoitusta.– Tuli kyyneleet onnesta tuon perheen puolesta. Perheen, jota en ole koskaan tavannut. Olin onnellinen saadessani tehdä kollegoideni kanssa jotain sellaista, joka teki Eetun perheen onnelliseksi. Onnellisuutta oli nähdä kuvassa tyttö rakkaan kissansa kanssa ja saada ottaa vastaan perheen terveiset. Tuotakin tärkeämpänä viestinä olivat perheen tytön terveiset poliisille: ”Iso hali Eetun kotiin tuoneille poliiseille, koska lemmikit ovat niin tärkeitä”, rikoskomisario pohtii.