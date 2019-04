Julmia lapsirikoksia tutkii Suomessa muutaman kymmenen ihmisen joukko – ”Näistä hommista on päädytty työkyvyttömäksikin”

Kotimaa

Julmia lapsirikoksia tutkii Suomessa muutaman kymmenen ihmisen joukko – ”Näistä hommista on päädytty työkyvytt

On





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyväksikäyttöä ja kuvattua materiaalia





Määrä vastaa kahtasataa täyspitkää elokuvaa

Materiaalin läpikäyntiin turtuu





Kolme törkeysluokkaa

Ensimmäiseen luokkaan kuuluu materiaali, jossa lapsi tai lapset poseeraavat tai kuva tarkennetaan lapsen sukuelimiin.

Toisessa luokassa ovat ne kuvat ja videot, joissa lapseen kohdistuu jonkinlaista seksuaalista toimintaa.

Kolmanteen eli törkeimpään luokkaan kuuluu materiaali, jossa lasta raiskataan, pakotetaan, uhataan tai jos lapsi sekaantuu eläimeen. Myös se materiaali, jossa lapsi vaikuttaa olevan alle kuusivuotias ja häneen kohdistuu seksuaalista toimintaa, luokitellaan kolmosluokkaan.





Wonderland Clubin jäseneksi pääsi 10 000 kuvalla

Videoista maksettu kymmeniä tuhansia

Tuotantoa enemmän kuin tiedetään