Kysy ehdokkaaltasi nämä 6 kysymystä ennen kuin annat äänesi

Kysy ehdokkaaltasi, että jos sinut valitaan eduskuntaan, otatko ohjeita rahoittajiltasi?

Käytännössä kaikki puolueet vannovat 75 prosentin työllisyysasteeseen. Kun mahdollisimman moni käy töissä, syntyy enemmän verotuloja, joilla voidaan rahoittaa yhteiskunnan toimintoja. Edellisellä hallituskaudella työllisyys nousi huomattavasti. Valtaosa noususta selittyy sillä, että maailmantalous oli hyvässä vauhdissa. Seuraavalle neljälle vuodelle näkymät ovat selvästi heikommat.Valtiovarainministeriön uusin talousennuste povaa 73,3 prosentin työllisyysastetta vuodelle 2023. Siis ensi vaalikauden loppuun. Jos uskoo VM:ää, 75 prosentin tavoitteeseen ei päästä.Työllisyysasteen nostoa voi lähestyä kahdesta suunnasta. Joko vaikutetaan työvoiman tarjontaan, mikä tarkoittaa, että ihmisiä patistetaan töihin. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi perhevapaauudistuksella, muuttamalla vuorotteluvapaan sääntöjä tai porrastamalla työttömyysturvaa.Työpaikat syntyvät yrityksiin, joten toinen tapa lähestyä asiaa on miettiä, mitkä asiat vaikuttavat työpaikkojen syntyyn.Millaisen perhevapaauudistuksen ehdokas haluaa, muuttaisiko hän työttömyysturvaa, lyhentäisikö hän kotihoidontukea ja millaisen politiikan hän uskoo auttavan yrityksiä työllistämään?Valtiovarainministeriön virkamiehet julkistivat helmikuussa oman näkemyksensä ja sen mukaan tulevan hallituksen on sopeutettava julkista taloutta noin kahdella miljardilla eurolla. Sopeutukset tarkoittavat menoleikkauksia ja veronkiristyksiä.Helmikuussa soten oletettiin vielä syntyvän. Sen piti tuoda kolmen miljardin laskennalliset säästöt. Ne jäivät tulematta.Yksi varsin suosittu leikkauskohde poliitikkojen puheissa ovat yritystuet. Niitä yritettiin leikata edellisen hallituksenkin aikana kaikkien eduskuntapuolueiden parlamentaarisessa työryhmässä, mutta ei siitä mitään tullut.Kysy ehdokkaaltasi myös lisävelanotosta: paljonko, millä aikataululla ja miten hän näkee velanoton roolin valtiontalouden hoidossa tulevaisuudessa.Vanhusten hoivasta paljastui alkuvuonna pahoja puutteita. Kohun seurauksena kaikki puolueet kokoomusta lukuun ottamatta ovat sitoutuneet 0,7 hoitajamitoitukseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laskenut, että tämä tarkoittaisi 4 200 uuden hoitajan palkkaamista. Mitoituksen hintalapusta liikkuu monia laskelmia, yleisimmin niissä päädytään 200–250 miljoonaan euroon.Kysy myös, mistä tarvittavat hoitajat otetaan. Miten muille aloille siirtyneet hoitajat saadaan palaamaan hoivatyöhön? Mitä tehdään hoitajakoulutukselle? Vai yritetäänkö houkutella maahan hoitajia ulkomailta työperäisellä maahanmuutolla?Ilmastosta tuli yksi eduskuntavaalien suurista teemoista kahdella tavalla. Yhtäältä puolueet kiirehtivät vastaamaan kansalaisten huoleen tiukoin ilmastopoliittisin ohjelmin. Toisaalta ilmastokeskustelu aiheutti vastaliikkeen, jonka keskeiseksi kysymykseksi nousi se, mitä kaikkea suomalaisilta kielletään ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi – ilmastotalkoot ja kieltolistat koettiin uhkaksi suomalaiselle elämäntavalle. Myös metsänhakkuista nousi kiivas keskustelu.Globaalista näkökulmasta katsoen tutkijat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että maapalloa uhkaa ennen näkemätön ympäristökatastrofi, jos kasvihuonekaasujen päästöjä ei pystytä leikkaamaan muutamalla elämäntapoja radikaalisti. Mutta mikä on järkevää ja oikeudenmukaista?Kysy, miten ehdokkaasi ratkaisisi maantieliikenteen päästöongelmat. Pitäisikö esimerkiksi jotain tiettyä käyttövoimaa suosia ja jos niin miksi? Entä miten ratkaistaan alueelliset näkökohdat kuten esimerkiksi se, että diesel on ympäristön kannalta kestävä ratkaisu maaseudulla paljon ajaville, mutta tiheimmin asutuissa keskustoissa dieselin pienhiukkaspäästöt ovat jo aito terveysongelma. Entä mikä olisi paras tapa kerätä liikenteen verotuotot, joita saadaan tällä hetkellä etunenässä polttoaineverosta, arvonlisäveroista, ajoneuvoverosta sekä autoverosta.Suomi on siitä hankalassa paikassa, että ikääntyvän väestön määrä kasvaa ja työikäisen väestön määrä vähenee. Käytännössä tarvitsemme kaikki kynnelle kykenevät töihin.Nyt ollaan tilanteessa, jossa osa nuorista jättää syystä tai toisesta koulunsa kesken. Esimerkiksi ammatillisesta koulutuksesta löytyy koulutuslinjoja, joissa 40 prosenttia opiskelijoista keskeyttää. Samaan aikaan työnantajat valittelevat osaavan työvoiman puutetta. Pelkästään Teknologiateollisuus on ilmoittanut tarvitsevansa vuosittain 13 400 uutta osaajaa. Vaikka heitä koulutetaan useammalla koulutustasolla, vaje on tarpeeseen nähden useampi tuhat vuodessa.Hyvin harva työnantaja palkkaa vain peruskoulun käynyttä.Kysy ehdokkaaltasi, pitäisikö nuorten integroitumista yhteiskuntaan ja työelämään nopeuttaa lisäämällä oppisopimuskoulutusta yrityksissä?Vaalirahoituksen ilmoittaminen ennakkoon on vapaaehtoista. Jälkikäteen on ilmoitettava vain yli 1500 euron summat. Etkö haluakin tietää, kuka ehdokkaasi kampanjaa on rahoittanut? Mistä muuten tiedät, kenen lauluja hän laulaa?Kysy vielä ehdokkaaltasi, että jos sinut valitaan eduskuntaan, otatko ohjeita rahoittajiltasi?