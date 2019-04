Kotimaa

Anna Perhon kolumni: Tervetuloa valvojaisiin!

Keskusta.

Vihreät.

Kokoomus.

Liike Nyt.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vasemmistoliitto.

Tähtiliike juhlii Nivalan kirjastossa, koska kirjastossa saa olla ilmaiseksi.

Sosiaalidemokraatit.

Persut.

Siniset.

Rkp.

Kristilliset.

Tähtiliike.

Kuortaneen metsänhoitoyhdistyksen maja pullistelee väkeä. Tarjoiltavana on Valion punaista maitoa ja Matti-mehua. Illanvietot on hajautettu 18 maakuntaan, joista jokaisessa on oma vaalivalvontatoimikuntansa. Odotettavissa on kipeä tappio, mutta Juha Sipilä nostattaa urheasti tunnelmaa pyörittämällä kakkaraa.Puu-Käpylän kaupunginosajurtassa on yhteisöllinen tunnelma. Haavisto lukee nurkassa eläinfaabeleita. Sata ensimmäistä saa myös silittää Pekkaa. Järjestäjät ovat huomaavaisesti printanneet valmiiksi anomuksia, joilla valvojaisten osallistujat voivat hakea turvapaikkaa Islannista sen jälkeen kun Persujen vaalivoitto kuulutetaan varmaksi.Tunnelma eteisessä on yhtä riehakas kuin kuntasihteeripäivien keittolounaalla. Konservatiivisiipi on kieltäytynyt osallistumasta juhliin, koska punavihervassareiden vuoksi missään ei saa enää polttaa kunnon cohiboita. Antti Häkkänen harjoittelee vessan peilin edessä rock-tähden liikkeitä, ja Piia Kauma näyttää hätääntyneeltä, sillä hän on nähnyt Haukilahdessa maahanmuuttajan, jolla on lastenvaunut. Vaalipäivä ja kaikki!Hjallis Harkimo tekee juuri Snäppiin videota aiheesta ”Hjallis Harkimo on paras”, ja muut seisovat rennosti ympärillä. Tila on Kaivohuone, jonne onkin kehkeytymässä komeat 900 hengen julkkisbileet. BB-Nipsu ja Selviytyjä-Hopsu muodostavat mielenkiintoisen vierasmixin venäläisten erikoisliikemiesten kanssa.Tilaisuudessa esiintyvät Paleface ja Agit Prop, joiden ydinviesti on, että raha on ihan kamalan väärin, paitsi meidän kannattajille pitäisi antaa sitä lisää. Äiti Li istuu tilan perällä punaisella sametilla vuoratulla korokkeella, ja halukkaat voivat polvistua hänen eteensä ja lausua Leninin nimeä.Hakaniemen tori on katettu telttakankaalla, jotta kaikki Suomen eläkeläiset mahtuisivat juhlimaan voittoaan. Tarjolla on Kettukarkkeja ja neuvostoaikaista suklaata, sekä tömpsäys lakkalikööriä. Nuoremmille osallistujille viihdykkeenä on tietokonepeli, jossa tavoitteena on nitistää niin monta yrittäjää hengiltä kuin neljässä vuodessa pystyy.Paikalla on paitsi Persujen koko tähtikaarti, myös (valtiovarainministeri?) Kike Elomaan Karjurokista tuttu sika, jota pyöritetään vartaassa juhlatilan keskellä. Kyytipoikana on Sinisestä lenkistä koverrettuja shottikupposia. Mestari Halla-Aho valmistelee pääministerin linjapuhetta aiheesta ”apartheid – väärinymmärretty ajanjakso.”Juhlatila on myllypurolainen leikkimökki, jonka Sampo Terho ja Jussi Niinistö täyttävät. Kummankin kädessä on ämpäri, josta he ripottelevat tuhkaa itsensä päälle. Taustalla pyörii mustavalkofilmi, jossa Timo Soini lukee sutkautuksia suoraan kameralle. Nessut ovat loppumassa.Ketä kiinnostaa.Kts. edellä.Tähtiliike juhlii Nivalan kirjastossa, koska kirjastossa saa olla ilmaiseksi. Ympäristö on myös luonteva ympäristö Paavo Väyrysen teosmyynnille. Illan varsinainen uutinen on, että Ilja Janitskin ilmoittaa pyrkivänsä poliisivoimien ylijohtajaksi ja Paavo Ruotsin kuninkaaksi. Börge Börgelssonia odotetaan.Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.