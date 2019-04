Kotimaa

Luvassa kaunis viikonloppu – sää lämpenee edelleen

Pilvisyys on hyvin vaihtelevaa ja sää enimmäkseen poutaista. Aurinkoisinta on iltapäivällä maan länsiosassa. Pohjoisimmassa Lapissa sataa lunta ja sää pysyy pilvisenä.Aamulla on koko maassa pakkasta. Päivälämpötila on 4 – 7 asteeseen, Pohjois-Lapissa 0 - 3 astetta.Lauantaina sää on poutainen. Pilvisyys runsastuu selkeämmän aamun jälkeen.Päivälämpötila on koko maassa enimmäkseen 4 - 8 asteen välillä.Sunnuntaina heikkotuulinen ja poutainen sää jatkuu lähes koko maassa. Inarin Lapissa voi sataa räntää. Pohjois-Lapissa luoteistuuli on kohtalaista.Päivälämpötila on enimmäkseen 4 - 8 asteen välillä Lappia myöten, lämpimintä on maan länsiosan aurinkoisilla paikoilla.