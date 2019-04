Kotimaa

Lännen Media: Husissa säilytetty potilas­tietoja lain­vastaisesti usean vuoden ajan

12.4. 6:49

Potilaista otettuja kuvia on voinut katsoa jälkiä jättämättä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä on säilytetty tuhansia potilaista otettuja kuvia lainvastaisesti, kirjoittaa Lännen Media.



Kuvia oli säilytetty potilastietojärjestelmien ulkopuolella. Niitä on voinut katsoa tai käsitellä jättämättä jälkiä, koska niiden käyttöä ei ollut seurattu loki- eli tapahtumaseurannalla.



Lain mukaan potilailla on ollut viimeistään vuodesta 2014 alkaen oikeus saada lokitiedot omien potilastietojensa käytöstä. Husin hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen myöntää Lännen Medialle, että lokiseurantaa ei saatu käyttöön määräajassa.



Lehtosen mukaan joitakin kuvia saattoi olla potilastietojärjestelmien ulkopuolella vielä vuonna 2017.