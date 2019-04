Tuusulalainen Jenna sai postilaatikkoonsa hyvin häiritsevän viestin: ”Kyseessä oli erikoinen salaliittojen kertomus”

Kotimaa

Tuusulalainen perheenäiti sai omakotitalon postilaatikkonsa erikoisen viestin.– Tutkin lappua, kun juuri elämme vaalien aikaa ja luin tavallista tarkemmin, millainen viesti nyt tuli postilaatikkoon eli mikäs juttu tämä nyt on, Jenna kertoo.– Aloin lukea lappua ja sisältö näytti todella häkellyttävältä. Kyseessä oli erikoinen salaliittojen kertomus. Sattumalta meillä oli kotona minun, mieheni ja kahden lapsemme kanssa neljä vierasta. Tutkimme tekstiä ja sen linkkejä. Linkit olivat sinänsä olemassa, mutta en kokenut tällaista asiaa uskottavaksi enkä realistiseksi, hän kertoo.Viesti oli otsikoitu Mitä suurempi valhe sitä uskottavampi se on. Teksti vilisee tyypillisiä salaliittoteorioiden aineksia, kuten satunnaisten tapahtumien vainoharhaista yhdistämistä toisiinsa. Tekstissä mainitaan muun muassa, että kadonnut Malesian lento MH370 ei kadonnutkaan.– Tällainen salaliittojen tarina ei iskenyt vakuuttavasti perheeseen eikä kylässä olleisiin, Jenna toteaa.Jennan mies oli nauranut salaliittolapun perusteluille ihan kippurassa.– Oikeastaan tällaisten viestien lähettäminen toisten kotiin on jo häiritsevää. Onneksi lapsemme ovat niin pieniä, etteivät osaa vielä lukea tällaista hämmentävää tekstiä, Jenna sanoo.Jennan mukaan lappuja on jaettu ainakin Tuusulassa melko monille ja suhteellisen laajalle alueelle. Myös Helsingin Malmin asukkaat olivat saaneet samanlaisen lapun.– Lahelassa ainakin monet ovat saaneet näitä. Meille heräsi huoli siitä, että jospa näitä lappuja jaetaankin siinä tarkoituksessa, että asuntomurtoja tekevät haluavat vain selvittää, ketkä ovat kotona. Pääsiäinenhän lähestyy ja jotkut ovat matkoilla.Murtovarkaudet lisääntyvät usein lomakaudella, kun ihmiset suuntaavat laskettelukeskuksiin ja etelän lämpöön. Lomalle lähtijän kannattaa jättää kotinsa mahdollisimman asutun näköiseksi.