Kommentti: Kellojen siirtelyn päättymisestä tuli farssi, jonka vuoksi Suomi saattaa olla pian Euroopan synkin kolkka – ja idea oli puhtaasti Suomen oma

Kotimaa

Kommentti: Kellojen siirtelyn päättymisestä tuli farssi, jonka vuoksi Suomi saattaa olla pian Euroopan synkin

Kesäkuu 2017

Tammikuu 2018

Maaliskuu 2019

Huhtikuu 2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilanne nyt:





Jos siirrymme pysyvään talviaikaan, menetämme valoisat kevät-, kesä- ja syysillat, ja aurinko laskee pahimmillaan jo kello 15.

Jos siirrymme pysyvään kesäaikaan, talviaamuina aurinko nousee pimeimpään aikaan vasta kymmeneltä.

Parin päivän tai viikon kellojensiirtelyongelmat eivät ole mitään verrattuna tuleviin ongelmiin.





Pysyvässä talviajassa menettäisimme päivittäin pahimmillaan jopa puolitoista tuntia valoisaa ilta-aikaa Ruotsiin nähden.





Hupaisaa kyllä, Ruotsi ja Baltian maat eivät edes miettineet asiaa lainkaan, vaan valitsivat saman tien kesäajan, koska he haluavat valoisat illat.





Sinne menevät loppukesän marjastukset, sienestykset, metsäretket, veneilyt, ulkoharrastukset ja perheiden yhteiset ulkopuuhastelut.









Olen erityisen huolissani Liikenneministeriön hätiköidystä toiminnasta näin tärkeässä, joka ikisen suomalaisen arkea ja elämänlaatua koskevassa asiassa.





Miten se vaikuttaa suomalaisten perusarkeen, missä ajassa Ruotsi, Ranska tai Espanja on?





Se taas herättää kysymyksen siitä, miksi Suomessa pitää herätä synkimpänä talviaikana kouluihin jo kello 8?