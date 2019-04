Kotimaa

Lidl vetää myynnistä kananugetteja: Voivat sisältää muovin palasia

Lidl vetää pois myynnistä kananugetteja.

Erä kananugetteja vedetään pois myynnistä, sillä asiakaspalautteen perusteella tuote-erä saattaa sisältää muovin palasia, ilmoittaa Lidl. Kaupparyhmän mukaan kyseessä on Culinea Chicken Nuggets -nimellä kulkeva pakastetuote.



Takaisinveto koskee erää, jonka parasta ennen -päiväys on 14.11.2019 ja sen erätunniste on 41846300. Muilla päivämäärillä ja erätunnisteilla merkittyjä nugetteja on Lidlin mukaan turvallista käyttää.



Lidl ilmoittaa hyvittävänsä tuotteen, jos asiakas palauttaa sen myymälään.