Kotimaa

Poliisi takavarikoi Suomen suurimman ekstaasilastin – lahtelaisesta asunnosta löytyi yli 150 000 tablettia

Näin tapahtumat etenivät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Pahvilaatikoista löytyi hurja määrä huumeita













Poliisi tiedottaa takavarikoineensa Suomen toistaiseksi suurimman ekstaasilastin.Poliisin mukaan tulli ja poliisi ovat paljastaneet juttukokonaisuuksia yhteistyön ansiosta. Lahden ekstaasilastin jäljille päästiin helmikuussa.– Kansainvälisen tiedon perusteella oli 11. helmikuuta syytä epäillä, että yksi kansainvälisistä kohteista on Suomessa ja mahdollisesti tulossa Lahteen. Käynnistettiin laajamittainen tarkkailu, johon saatiin huomattava resurssiapu Keskusrikospoliisilta, poliisi kertoo.Kyseisen päivän iltana poliisi sai havainnon mahdollisesta kohteesta eli Liettuassa rekisteröidystä KTE957 Fiat Ducato kuorma-autosta.Autoa seurattiin Merrasjärven uimarannan parkkipaikalle. Ducato jäi parkkipaikalle ja vähän myöhemmin kohdeajoneuvon luokse tuli suomalainen Ford Focus. Ducatosta siirrettiin tavaraa paikalle tulleeseen Focukseen. Tämän jälkeen seuranta jakautui Focukseen ja Ducatoon.Seuraavaksi Focus poistui paikalta ja ajoi erään kerrostalon pihaan. Kuljettaja poistui ajoneuvosta kerrostalon rappukäytävään, mutta palasi hetken päästä ajoneuvolle. Tuolloin paikalle tuli toinenkin henkilö. Miehet kantoivat yhdessä pahvilaatikoita Focuksesta kerrostaloasuntoon.– Kun henkilöt myöhemmin poistuvat ilman merkittäviä kantamuksia asunnosta eriaikaisesti, otettiin heidät kiinni epäiltyinä törkeään huumausainerikokseen. Tämän jälkeen tehtiin kotietsintä asuntoon, jonne pahvilaatikot oli hetkeä aiemmin kannettu, poliisi kertoo.Asunnosta takavarikoitiin viisi pahvilaatikkoa, joissa oli yhteensä 151 390 ekstaasi -tablettia, 1 095 Subutex 8 mg -tabletteja ja 211,7 grammaa amfetamiinia. Kaikkien kolmen eri aineen määrä yksittäinkin ylittää törkeän huumausainerikoksen määrän.Poliisi löysi asunnon vaatekaapista t-paidan ja kaksi pipoa, joissa kaikissa oli Bad Union -painatukset.– Toimintatavan, rekvisiitan ja yhteyksien perusteella noin 30-vuotiaan lahtelaisen epäillään toimineen United Brotherhoodin rikollisryhmän Bad Unionin jäsenenä rikollisryhmän hyväksi. Toisella vangitulla lahtelaisella on ollut esitutkinnan perusteella vähäisempi rooli, poliisin tiedotteesta käy ilmi.Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi 15.2.2019 Hämeen poliisilaitoksen vaatimuksesta noin 30-vuotiaan lahtelaisen miehen epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta ja hän on edelleen tutkintavankeudessa.Samassa juttukokonaisuudessa vangittiin myös lahtelainen noin 35-vuotias mies, joka on esitutkinnan aikana vapautettu matkustuskieltoon. Tullin vaatimuksesta vangittiin myös 15.2.2019 liettualainen mies, joka on edelleen tutkintavankeudessa. Henkilön epäillään kuuluvan liettualaiseen huumausaineiden välitysorganisaatioon.