Ilmastonmuutos on tarua ja totta!

Ikävää. Pitäisi varmaan nostaa Suomessa myytävän brasilialaislihan hintaa, niin tuollaista ei enää tapahdu.Nyt tuli toinen myrsky! Kokonainen valtio elinkelvoton! Mitäs nyt tehdään?No jos poistettaisiin salaatilta arvonlisävero!on kahdenlaista suhtautumista; vanhusten ja vauvojen.Vanhukset ovat sitä mieltä, että ilmastonmuutosta ei ole, hippien keksintö, löysin juuri pääni sisältä tilaston, jonka mukaan joulupukilla on edelleen kylmä Korvatunturilla.Vauvat ovat sitä mieltä, että globaalin katastrofin, ihmiselämän loppumisen maapallolla, pystyy estämään vain, jos kirjoittaa kyllin monta kertaa Twitterissä, että ilmastonmuutos on vakava asia.Ryhmiä yhdistää se, ettei kumpikaan ota ilmastokatastrofia vakavasti.Vanhukset ovat siinä mielessä rehellisempiä, että heidän ylimielisyytensä sisällä on suhteellisuudentajua, jossa ajetaan jyrkänteeltä alas mieluummin omalla Škoda Octavialla kuin kaupunkipyörällä.Vauvat puolestaan tärisevät niin oikeamielisyytensä pauloissa, että näkevät globaalin ongelman ratkaisijana oman hyvyytensä ja siksi pohjoisnapa pelastui, kun Wolt-pizzalaatikot lajiteltiin pahviroskikseen ja tyhjät viinipullot lasinkeräykseen.on vaalien alla käytävää rosvo ja poliisi -leikkiä, jossa toinen haluaa hakata alas puun, jota toinen halaa. Puun oksissa heiluu hirressä yhden mukaan tulevaisuus ja toisen mukaan ensi joulun kinkku, ja siitä sitten kinastellaan eikä metsää näy puilta, koska metsä on talouspolitiikkaa, ja se on monimutkaisempaa kuin rosvo ja poliisi -leikki puun alla.99 prosenttia ilmastokatastrofin estämiseen pyrkivistä eleistä on laajassa mittakaavassa kosmeettisia, joten niistä tulisi voida käydä kauppaa. Jos maailma tuhoutuu, on kohtuullista, että kaikki kärsivät loppumatkan tasapuolisesti.Vauvojenkin on luovuttava rakkaimmistaan. Älypuhelimet tehdään lapsiorjatyönä konfliktimineraaleista, ja niiden valmistaminen ja käyttö nopeuttavat ilmastokatastrofia. Siksi älylaitteiden käyttö tulisi rajoittaa yhteen viikkotuntiin, ja laitteet ottaa pois, jos julkaisee Instagramissa kuvan perheen junamatkalta Euroopassa.Ja koska tuokaan ei auta, seuraavaksi sterilisoidaan kaikki muut paitsi ne, jotka asuvat yksin maalla.Kun ei ole lapsia ja älypuhelinta, jää tilaa pohtia, miksi ilmastokatastrofista on tehty ihmiskeskeinen tragedia, jos kaikki elämä on arvokasta. Ihminen on aiheuttanut ilmastokatastrofin, joten ei ehkä kannata liikaa surkutella ihmisen kohtaloa. Voisi olla mielekkäämpää keskittyä vaikka siihen, miten ja mitkä linnut selviävät kuin kääntää tämäkin ongelma minäkeskeiseksi.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.