Kotimaa

Matinkylän perhesurmaaja pääsee vapaaksi

Espoon Matinkylässä perheensä murhannut mies pääsee vapauteen elinkautisesta vankeudesta. Helsingin hovioikeus päätti nykyään 48-vuotiaan miehen vapauttamisesta torstaina.Vapauttamispäiväksi määrättiin 1. joulukuuta 2020. Vankilassaoloaikaa miehelle on tuolloin kertynyt noin 15 vuotta ja 6 kuukautta.Hovioikeuden mukaan miehen vapauttamista puolsivat rangaistusajan suunnitelman toteutuminen ja käytöksen moitteettomuus. Hän on vankilassa opiskellut kauppateknikon ammattitutkinnon ja rakennusinsinöörin tutkinnon. Hovioikeuden arvion mukaan tämä edistää hänen mahdollisuuksiaan suoriutua siviilielämän vaatimuksista.Miehellä on lisäksi vakituinen työpaikka, joten hän kykenee vapauduttuaan huolehtimaan toimeentulostaan.Rikosseuraamuslaitos puolsi vapauttamista omassa lausunnossaan. Lausunnon antoivat myös Keravan vankila ja Psykiatrinen vankisairaala.Vapauttamista vastaan puhuivat elinkautiseen johtaneet teot, jotka mies teki 34-vuotiaana toukokuussa 2005. Insinööri-isä surmasi vaimonsa ja kaksi lastaan perheen asunnossa Espoon Matinkylässä.Ensin hän surmasi 33-vuotiaan vaimonsa veitsellä lyömällä ja tukehduttamalla. Sitten hän tukehdutti kuoliaiksi pariskunnan 7-vuotiaan tyttären ja 4-vuotiaan pojan.Isä yritti riistää hengen myös itseltään, mutta jäi henkiin. Hän vietti viikonlopun ruumiiden kanssa ennen kuin teko paljastui. Mies vietiin asunnosta heikossa kunnossa sairaalaan.Myöhemmin hänet tuomittiin Espoon käräjäoikeudessa ja Helsingin hovioikeudessa kolmesta murhasta elinkautiseen vankeuteen. Oikeuden mukaan surmat olivat vakaasti harkittuja sekä erityisen raakoja ja julmia. Mielentilatutkimuksessa mies todettiin syyntakeiseksi.Tekoaan mies selitti peliriippuvuudella, ahdistuksella ja rahaongelmilla. Hän kertoi pelaanneensa vuosien ajan viikottain tuhansia euroja erilaisiin rahapeleihin. Pelaamista rahoittaakseen hän oli kavaltanut rahaa työnantajaltaan, joka oli suuri tietotekniikka-alan yritys.