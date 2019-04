Kotimaa

Sää lämpenee viikonlopuksi

Pohjoistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, illaksi tuuli heikkenee. Maan itä- ja kaakkoisosasta ulottuu runsaampaa pilvisyyttä Uudellemaalle, ja etenkin Pohjois- ja Etelä-Karjalassa tulee vielä joitain lumikuuroja. Illalla koko maassa on enimmäkseen selkeää lukuun ottamatta Pohjois-Lappia.Lämpötila kohoaa kylmän aamun jäljiltä laajalti 0 - 3 asteen välille.Perjantaina korkeapaine vahvistuu. Tuuli on enimmäkseen heikkoa. Maan etelä- ja keskiosasta Oulun seudulle on poutaa ja aurinkoisinta. Lapissa ja Koillismaalla, iltapäivän puolella myös Pohjois-Karjalassa, pilvisyys lisääntyy. Koillis-Lapissa sataa vähän lunta.Sää lämpenee vähän. Päivälämpötila on enimmäkseen 2 - 6 asteen välillä, Pohjois-Lapissa on kylmempää.Lauantaina pilvisyys lisääntyy selkeämmän aamun jälkeen, mutta pysyy poutaisena.Päivälämpötila on enimmäkseen 4 - 8 asteen välillä.