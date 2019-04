Netissä leviää äärimmäistä julmuutta, mutta Suomen laki sulkee siltä silmänsä – kidutusvideon hallussapidosta selviää rangaistuksetta

Kotimaa

Netissä leviää äärimmäistä julmuutta, mutta Suomen laki sulkee siltä silmänsä – kidutusvideon hallussapidosta





Netissä tapahtuva raiskaus on rikos esimerkiksi Ruotsissa

Poliisi: Materiaalin kysyntä lisää lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa