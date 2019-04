Kotimaa

Ennakkoäänestysennätys rikki – etenkin naiset ja pohjoisessa asuvat olivat liikkeellä

Vertailua vuoden 2015 eduskuntavaaleihin

Eduskuntavaaleissa kävi äänestämässä ennakkoon 3.–9.4.2019 ennätykselliset 36,2 prosenttia äänioikeutetuista, yhteensä 1 541 723 ihmistä. Edellinen vuoden 2015 ennätys 32,3 prosenttia (1 363 491 ihmistä) rikottiin siis liki neljällä prosenttiyksiköllä ja lähes 180 000 äänellä.Naiset äänestivät ennakkoon huomattavasti miehiä enemmän. Naisten ennakkoäänestysprosentti oli 38,3, kun taas miesten 34,0.Vertailtaessa eri vaalipiirejä prosentuaalisesti eniten ennakkoon äänestettiin Lapin vaalipiirissä (44,0 %), Satakunnan vaalipiirissä (40,9 %) ja Pirkanmaan vaalipiirissä (39,6 %).Prosentuaalisesti vähiten taas käytiin äänestämässä ennakkoon (Ahvenanmaata lukuun ottamatta) Uudenmaan vaalipiirissä (31,4 %), Helsingin vaalipiirissä (35,2 %) sekä Vaasan vaalipiirissä (35,6 %).Vertailtaessa tämän vuoden tilastoja vuoden 2015 tilastoihin ennakkoäänestysprosentti nousi kaikissa Suomen vaalipiireissä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Eniten nousua ennakkoäänestysaktiivisuudessa tapahtui Satakunnan vaalipiirissä (6,0 prosenttiyksikköä), Pirkanmaan vaalipiirissä (5,6 prosenttiyksikköä) ja Helsingin vaalipiirissä (4,7 prosenttiyksikköä).Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa koko vaalien äänestysprosentti oli 70,1. Tällöin ennakkoon äänistä annettiin 32,3 prosenttia ja varsinaisena vaalipäivänä 37,8 prosenttia. Vuonna 2015 ainoastaan kolmessa vaalipiirissä annettiin ennakkoääniä varsinaista vaalipäivää enemmän. Lapin vaalipiirissä vuonna 2015 ennakkoon antoivat äänensä 40,6 prosenttia äänioikeutetuista, kun taas vaalipäivänä 28,5 prosenttia. Samoin Oulun vaalipiirissä vuonna 2015 ennakkoäänestysprosentti oli 34,3 ja vaalipäivänä 33,8. Lisäksi Satakunnassa ennakkoon äänestäneitä oli 34,9 prosenttia ja vaalipäivänä 33,5 prosenttia.Sen sijaan suhteessa vaalipäivään vähiten ennakkoäänestäneitä oli vuonna 2015 Uudenmaan vaalipiirissä, jossa ennakkoon äänesti vain 28,3 prosenttia äänioikeutetuista, kun taas vaalipäivänä peräti 44,2 prosenttia. Samoin Helsingin vaalipiirissä ennakkoon äänesti 30,5 prosenttia ja vaalipäivänä 44,7 prosenttia äänioikeutetuista. Myös Vaasan vaalipiirissä annettiin ääniä vaalipäivänä (39,6 %) selkeästi enemmän kuin ennakkoon (32,4 %).Jos vuoden 2015 vaalien ennusmerkit pitävät paikkansa, reilusti yli puolet eduskuntavaalien koko äänimäärästä on vielä antamatta, ja vaalipäivänä ääniä on erityisesti luvassa Uudenmaan ja Helsingin vaalipiiristä. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 14. huhtikuuta.