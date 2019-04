Kotimaa

Poliisi: Kauhavan kuolemantapaus yhä epäselvä

Poliisi: Kauhavan kuolemantapaus yhä epäselvä 10.4. 16:01

Poliisi on jatkanut Kauhavalla tapahtuneen kuolemantapauksen selvittämistä.

Pohjanmaan poliisi kertoo, että kuolintapaus tuli ilmi tiistaina aamupäivällä.



Kauhavalaisesta yksityisasunnosta löytyi menehtynyt keski-ikäinen kauhavalaismies. Tapahtumapaikalla oli ollut kolme keski-ikäistä miestä, jotka olivat nauttineet alkoholia.



Poliisin mennessä tapahtumapaikalle oli asunnossa paikalla enää asunnonhaltija sekä menehtynyt. Kolmas mies oli poistunut paikalta. Poliisi tavoitti hänet myöhemmin.



Tapaukseen liittyen on pidätettynä kaksi keski-ikäistä miestä. Heidän osuuttaan tapahtumiin selvitetään. Poliisi on suorittanut asiassa rikospaikkatutkintaa ja kuullut todistajia. Tapahtumain kulku on vielä osittain epäselvä, joten poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa.