Kotimaa

Miksi Sdp puhuu niin epäselvästi? Antti Rinne ISTV:n vaaligrillissä kello 10

Gallupien ykkönen, Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne istuu ISTV:n suoraan vaaligrilliin keskiviikkona kello 10. Sdp on joutunut selittämään epäselviä puheitaan koko vaalitaistelun ajan.

