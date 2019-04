Kokenut huutokauppaguru Wenzel Hagelstam ällistyi peruttua 6 100 euron muumimukikauppaa – ”Jotain kummallista koko operaation takana tuntuu olevan”

Kotimaa

Kokenut huutokauppaguru Wenzel Hagelstam ällistyi peruttua 6 100 euron muumimukikauppaa – ”Jotain kummallista

Viikonlopun suuri puheenaihe oli virhepainatettu Vilijonkka-muumimuki ja sen huutokauppaaminen hirmuhintaan Turengissa sunnuntaina. Ilta-Sanomat kertoi sunnuntaina, että maskulainen Alyona Juntunen https://www.is.fi/haku/?query=alyona+juntunen huusi harvinaisen mukin https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006062431.html 6 100 eurolla.Huutokauppa mukista oli trillerimäinen, kun Juntunen ja netin välityksellä kauppaan osallistunut huutaja korottivat jatkuvasti panosta. Alla olevalta videolta näet, kuinka huutokauppa eteni.Uutinen hirmusummalla huudetusta muumimukista hallitsi valtakunnanuutisointia sunnuntai-iltana. Maanantai-iltana muumimukikohu sai yllätyskäänteen, kun Turun Sanomat https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4540485/Muumimukikaupat+peruttu++Maskulaisnainen+saa+rahansa+takaisin uutisoi ensimmäisenä, että muumimukikaupat on peruttu.Muumimukin huutokaupannut meklari Petri Vuorinen https://www.is.fi/haku/?query=petri+vuorinen kertoi tiistaina Ilta-Sanomille, että ostaja oli havainnut muumimukissa vian ja perunut kaupat. Vuorisen mukaan mukista löytyi vaikeasti havaittava hiushalkeama.– Rouva oli päässyt kotiin ja siellä ihaillut mukia. Hän huomasi, että mukin korvassa ja korvan sisäpinnan yläpuolella liitoskohdassa oli pieni hiusmurtuma.Vuorinen kertoi kysyneensä mukin ostaneelta Juntuselta, mitä tehdään. Vuorisen mukaan Juntunen ei ollut enää halunnut mukia ja perui kaupat.Vuorinen ei kaupannut omaa vaan asiakkaan omistamaa muumimukia. Asiakas siis jäi vaille tuhansia euroja.IS tavoitti tiistaina illalla Alyona Juntusen, joka sanoo olevansa tarkka keräilijä ja sen vuoksi pyytäneensä kaupan peruuttamista. Juntunen kertoo menneensä maanantaina mukin kanssa Turenkiin.– Katsoimme heidän aiemmin ottamia kuvia ja mukia ja teimme päätöksen, että on paras perua kaupat, Juntunen sanoo ja viittaa siihen, että mukista jo aiemmin otetuissa kuvissa näkyi hiusmurtuma.Juntunen sanoo puhuneensa muumimukin varsinaisen omistajan kanssa vielä puhelimitse Turengin reissullaan.– Hän suostui siltä istumalta kauppojen peruuttamiseen, Juntunen sanoo.Kauppojen peruuntuminen on aiheuttanut ihmettelyä sosiaalisessa mediassa. Useat sosiaalisen median käyttäjät ovat hämmästelleet, miksi huutokauppameklari perui kaupat, vaikka sen ei olisi huutokaupan omien sääntöjen mukaan niin täytynyt tehdä.Huutokauppakeskus Turengin huutokauppaehtojen mukaan https://www.huutokauppakeskusturenki.fi/uploads/iKySN6HO/Huutokauppaehdot.pdf ”tuotteet myydään siinä kunnossa, jossa ne ovat huutokauppahetkellä”.Lisäksi ehdoissa mainitaan, että ”esineen ennakkotutustuminen ja sen mahdollinen laiminlyönti on ostajan vastuulla ja sen laiminlyönti ei oikeuta ostajaa reklamaatioon tekoon eikä myöskään kaupan purkuun”.Vielä tämän lisäksi on huomioitavaa, että tuote oli luokiteltu huutokaupassa ”hyväkuntoiseksi” eikä esimerkiksi täydellisen kuntoiseksi, uutta vastaavaksi tai koskemattomaksi.Yllä kerrottujen ehtojen perusteella vaikuttaa erittäin selvältä, ettei huutokauppameklarin olisi tarvinnut peruuttaa huutokauppaa eikä myyjän suostua kauppojen perumiseen.IS:n päivällä tavoittama Vuorinen piti rahojen palauttamista tuolloin ”kaksipiippuisena hommana”.– Yksi sanoi, että eikö huutokaupassa tavara aina myydä siinä kunnossa, missä se on. Mutta ei se ole niin tänä päivänä. Myymme netin kautta tavaraa ympäri maailmaa.IS:n tavoittama kokenut huutokauppa-asiantuntija Wenzel Hagelstam https://www.is.fi/haku/?query=wenzel+hagelstam sanoo huutokaupan käänteitä kaikkiaan oudoiksi. Huutokauppaguru sanoo, ettei hän olisi ikinä purkanut vastaavanlaista kauppaa.– Vasarahuutokaupassa tuote on sen kuntoinen kuin se myyntihetkellä on. Millään hiushalkeamalla ei pitäisi olla mitään merkitystä. Tuote on silti myyty ehtojen mukaisesti. Eri asia, jos ostat netin kautta. Mutta tässä on ollut kyse vasarahuutokaupasta. Jotain kummallista koko operaation takana tuntuu olevan, Hagelstam ihmettelee.Huutokauppaguru myös ihmettelee, miksi muumimukin varsinainen myyjä on suostunut kaupan purkuun.– Myyjä tuntuu olevan todellinen optimisti, että hän saisi yhtä paljon rahaa myös tulevaisuudessa mukista.Hagelstam myös muistuttaa, että kyse on aikanaan hylätystä tuotteesta, joka löytyi roskalavalta eikä siten ole ollut täysin uuden veroinen.– Minusta on aika jännä, että hiushalkeama ratkaisee mitään tuotteessa, jonka suurin ja näkyvin virhe on väärä painatus, Hagelstam sanoo ja kuvailee tuotetta sekundaksi.Keräilymarkkinoiden ja arvotavaran asiantuntija Pentti Avomaa https://www.is.fi/haku/?query=pentti+avomaa kertoi aiemmin IS:lle ällistyneensä https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006064413.html , kun kuuli, millä hinnalla harvinainen virhepainatettu muumimuki meni kaupaksi. Myös Avomaan mukaan tuote on sekundaa eikä sillä ole mitään erityistä arvoa. Hänen mukaansa hiushalkeama tekee tuotteesta vain entistä enemmän sekundaa.Hagelstam pitää huvittavana, että ensin tuotteen viallisuus nosti sen hintaa ja sitten toinen havaittu vika tuotteessa johti kaupan perumiseen.Hagelstamia muumimukikaupan perumisesta haastatteli ensin Iltalehti https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/8f1b4a2b-4ff0-41bb-a445-8ce0d733b6d2 Muumimukin 6 100 eurolla huutanut ja kaupat perunut Alyona Juntunen sanoo olettaneensa, että tuote olisi ”priimakuntoinen”. Todellisuudessa tuotetta kuvailtiin hyväkuntoiseksi.– Olemme sen mukin tutkineet ja kaupan peruminen oli yhteinen päätös, Juntunen painottaa.Huutokauppameklari Petri Vuorinen kiistää jyrkästi, että muumimukikohuun liittyisi mitään hämärää.– Voin sanoa, että pääsin eilen vasta puolen yön aikaan sänkyyn. Ja sitten heräsin neljältä aamuyöllä, kun mahaa poltti niin paljon ja jurppi, kun ei ollut huomattu sitä hiusmurtumaa mukissa. Olin asiakkaan ja ostajan puolesta harmissani. Ajattelin myös, että oli minulle tosi nolo paikka, kun ei huomattu virhettä etukäteen.

Miten muumimukin varsinainen myyjä on suhtautunut kaupan perumiseen?

– Oli viittä vaille sydänkohtaus. Kertoi, että hänen on pakko lähteä ulos kävelemään. Pitää saada happea ennen kuin pyörtyy.

Miksi annoitte rahat takaisin kaupasta, josta rahoja ei olisi mitä ilmeisimmin tarvinnut antaa takaisin?

– Teit hyvän kysymyksen. Posliini ja lasi ovat keräilyesineitä ja keräilijät ovat hirmu tarkkoja kunnosta. Monella asiakkaalla on pitkä matka tänne ja meillä on paljon ulkomaalaisia asiakkaita. Ihmisten pitää pystyä luottamaan, mitä me sanotaan. Jos on hyväkuntoinen, pitää olla hyväkuntoinen.

Miksi hiushalkeama oli ratkaisevan kokoinen virhe tai ongelma tuotteessa, jonka arvo perustuu siihen, että se on viallinen ja siten ainoa laatuaan?





– Parasta tässä on se, että jos esinettä aletaan kopioida, niin tällä mukilla on nyt ikään kuin oma sormenjälki. Voisi kuvitella, että se tekee jopa hyvää mukin arvolle.

Eikö tätä ajatusta yritetty myydä mukin ostajalle?

– Minua harmitti se, että oltiin tehty virhe. Meidän toiminnassa oli virhe, kun emme olleet huomanneet hiusmurtumaa. Se on ostajan päätettävissä, häiritseekö tämä vai ei.

Onko tässä ratkaisussa ajateltu enemmän yrityksen mainetta kuin myyjää, joka menetti mahdollisesti tuhansia euroja kaupan kariuduttua?

– Olisimme me kai voineet ruveta siitä riitelemään. Mutta nyt jo kuusi ihmistä on tänään kysynyt, mitä muki maksaa. Luulen, että kun muki laitetaan ensi kerralla kaupaksi, en pitäisi yllätyksenä, jos se maksaisikin enemmän.

Kumpi teki päätöksen kaupan perumisesta, te vai varsinainen myyjä?

– Meillä oli puhelinyhteys myyjään, kun rouva (Juntunen) sanoi, että haluaa purkaa kaupan. (Myyjä) totesi, että ei siinä mitään.

Voisimmeko saada myyjän yhteystiedot, jotta voisimme varmistaa asian häneltä?

– Olen sitä häneltä kysynyt jo aiemmin. Hän haluaa pysytellä taustalla.