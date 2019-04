Kotimaa

Epäselvä kuolema Kauhavalla 9.4. 15:50

Pohjanmaan poliisi tutkii epäselvää kuolemantapausta, joka tuli ilmi tiistai aamupäivällä Kauhavalla.

Yksityisasunnosta löytyi menehtyneenä paikkakuntalainen keski-ikäinen mies, Pohjanmaan poliisi kertoo.



Tapahtumapaikalta poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön. Paikalta oli poistunut myös toinen mies, jonka poliisi on tavoittanut. Heidän osuuttaan kuolemantapaukseen selvitetään. Poliisi jatkaa asian tutkintaa.



Tutkinta on niin alussa, että poliisi ei tule tänään tiedottamaan asiasta enempää.