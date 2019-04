IS selvitti: Tällainen rikostausta on Hartolassa 81-vuotiaan ryöstöstä epäillyillä – parikymppisillä miehillä jo useita tuomioita

Kotimaa

IS selvitti: Tällainen rikostausta on Hartolassa 81-vuotiaan ryöstöstä epäillyillä – parikymppisillä miehillä

Hartolassa

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006059624.html

81-vuotiaan kotiin tunkeutumisesta epäillyille miehille on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt jo kertyä rikostaustaa.Miehistä kaksi oli syntynyt vuonna 1997, yksi vuonna 1999 ja yksi vuonna 2000. Heistä vain nuorimmalle ei ole langetettu tuomioita Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.Kaikilla muilla on jo tuomio muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.tuomioita on ehtinyt kerätä toinen vuonna 1997 syntyneistä. Hänet on tuomittu muun muassa useista törkeistä rattijuopumuksista, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja varkaudesta.Mies on ajanut autoa veressään jopa ainakin 1,56 promillea alkoholia. Toisella kerralla hänellä oli veressään alkoholin lisäksi muun muassa amfetamiinia.Varkaudesta hänet tuomittiin yhdessä kahden muun nuorukaisen kanssa vapaa-ajan asuntoon tehdystä murrosta. Miehet anastivat mökistä muutaman sadan euron arvosta tavaraa.toinen vuonna 1997 syntyneistä että vuonna 1999 syntynyt on tuomittu muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta nuorena henkilönä. Molemmat ovat paenneet poliisia viritetyllä mopolla jopa kaksi kertaa sallittua nopeutta.Nuoremmalla tuomioita törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta on kaksi.Heistä vanhempi on tuomittu lisäksi rattijuopumuksesta ja perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta nuorena henkilönä hänen ajettuaan noin 50 metrin matkan etupyörä ylös nostettuna matkustaja kyydissään.Nelikon epäillään pahoinpidelleen asunnon omistajan ja vieneen hänen omaisuuttaan. Poliisi luonnehti vanhan miehen saamia vammoja vaikeiksi ja hengenvaarallisiksi.