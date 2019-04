Kotimaa

Vauvan vammautumiseen johtaneen karmean potilasvahingon syy: pilkkuvirhe reseptissä

Käräjäoikeuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lääkärit

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi maanantaina sakkoihin kaksi lääkäriä, joiden huolimattomuus aiheutti vakavan potilasvahingon Kuopion yliopistollisessa sairaalassa kesäkuussa 2015.Alle vuoden ikäinen vauva sai kymmenkertaisen liika-annoksen syöpälääkettä. Hän sai erittäin vaikean aivovamman ja vaikeahoitoisen epilepsian, sokeutui molemmista silmistään ja syvästi kehitysvammainen. Hän tulee viettämään ikänsä pyörätuolipotilaana.Käräjäoikeus tuomitsi lääkärit törkeästä vammantuottamuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Toinen heistä kirjoitti kohtalokkaan lääkemääräyksen, toinen heistä tarkisti sen huolimattomasti.tuomiosta käy ilmi, miten virhe pääsi syntymään.Vauva oli potilaana yliopistosairaalan lasten veri- ja syöpätautien osastolla. Hän sairasti akuuttia myelooista leukemiaa (AML), joka on lapsilla harvinainen leukemian eli verisyövän muoto.Noin 30-vuotias lääkärinainen oli aloittanut opiskelujaksonsa osastolla kolme viikkoa aiemmin. Hän oli erikoistumassa lastenlääkäriksi ja erikoistumisopintojensa puolessa välissä.Hoitolinjauksista päätti erikoislääkäri, mutta käytäntönä tuolloin oli, että lääkärinkasliassa työskentelevät kaksi lääkäriä tekivät iltapäivisin solunsalpaajahoitojen lääkemääräyksiä. Määräykset kirjoitettiin käsin paperisille lomakkeille, joita oli kymmeniä erilaisia.Nainen katsoi annettavat lääkkeet ja annosohjeet AML-taudin kansainvälisestä protollasta, joka on 88-sivuinen. Solunsalpaajista fludarabiini oli naiselle entuudestaan tuntematon lääke, hänellä ei ollut siitä kokemusta.Noin 30-vuotias lääkärimies oli hänkin erikoistumassa ja työskennellyt osastolla yhdeksän kuukautta. Hän huomautti naiskollegalleen, että alle vuoden ja alle kymmenkiloisen lapsen kohdalla lääke määrätään poikkeuksellisesti painon eikä pinta-alan mukaan.Laskukaava oli yksinkertainen: yksi milligramma lääkettä yhtä painokiloa kohden. Seitsenkiloisen potilaan oikea annos olisi ollut 7 milligrammaa.Jostain syystä lääkärinainen kuitenkin kirjasi AML-protokollan annosohjeen ”1 mg/kg” paperilomakkeeseen muotoon ”10 mg/kg”.Ei auttanut, vaikka nainen tarkisti kaikki fludarabiinia ja muita lääkkeitä koskeneet laskelmansa ainakin kahdesti. Kun lähtöluku oli väärin, niin lopputuloskin oli pielessä, vaikka laskutoimitus piti kutinsa. Koska lääke oli naiselle entuudestaan vieras, pilkkuvirhe ei soittanut hänellä hälytyskelloja.Lääkärimies tarkisti naisen kirjoittamat lääkemääräykset vertaamalla niitä protokollaan ja laskinta käyttäen. Jostain syystä hänkään ei huomannut ylimääräistä nollaa.kiistivät syytteet oikeudessa, mutta käräjäoikeus katsoi heidän molempien syyllistyneen huolimattomuudellaan tuottamuksellisiin rikoksiin.Naisen vastuulla oli oikeuden mukaan huolehtia, että potilas saa oikean määrän lääkettä, jonka väärään annosteluun liittyy varmuudella tuhoisia seurauksia. Kyse oli erittäin korkean riskin lääkkeestä.Lääkkeen määräämisessä olisi oikeuden mukaan tullut noudattaa suurta huolellisuutta ja erityistä varovaisuutta.”Protokollasta ilmenevä ohje ja siihen liittyvä laskutoimitus ovat niin yksinkertaisia, ettei niiden ymmärtäminen ja soveltaminen edellytä erikoislääkärin kokemusta,” käräjäoikeus toteaa.Myös mieslääkäri oli vastuussa omalta osaltaan. Olosuhteet tarkistamiselle olivat rauhalliset ja huolellisella tarkistamisella kirjoitusvirhe olisi oikeuden mukaan ollut varmuudella havaittavissa.Vauvalle tapahtuneen potilasvahingon jälkeen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on muutettu käytäntöä siten, että solunsalpaajahoitojen lääkemääräykset tarkistaa aina erikoislääkäri.Tapauksen johdosta Valvira lähetti vuonna 2016 kaikkien sairaanhoitopiirien ylilääkäreille paimenkirjeen, jossa todettiin, että erikoistuvien lääkäreiden tulisi lapsisyöpäpotilaita hoitaessaan aina työskennellä erikoislääkärien suoran valvonnan ja ohjauksen alaisina.