Hyrylän koulukeskusta kohtaan esitettiin uhkaus – miksi vanhempia ei informoitu etukäteen ja oppilaat päästettiin kouluun?

Poliisi tiedotti maanantaina, että Tuusulan Hyrylässä sijaitsevaa Hyrylän koulukeskusta kohtaan on esitetty verkossa uhkaus.Itä-Uudenmaan poliisi kertoo asian tulleen poliisin tietoon viikonloppuna. Koulu-uhkaus oli esitetty poliisin mukaan kansainvälisellä sivustolla maanantaiksi 8. huhtikuuta.Poliisi laati tilanteesta uhka-arvion ja varmisti tänään maanantaina koulupäivän turvallisuuden. Poliisin mukaan koulupäivä sujui rauhallisesti ja normaalin päivärytmin mukaan. Poliisi selvittää nyt, kuka koulu-uhkauksen lähetti.Tuusulan kunta on julkaissut asiasta tiedotteen, jossa kertoo lähettäneensä maanantaina asiasta viestin Hyrylän koulukeskuksen oppilaiden koteihin.– Kunta tarjoaa oppilaille, vanhemmille ja henkilökunnalle mahdollisuuden kääntyä oppilashuollon henkilöstön puoleen Hyrylän koulukeskuksessa, sillä uhkaus voi aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Paikalla tiistaina 9.4.2019 on lisää oppilashuollon ja työterveyshuollon henkilöstöä, tiedotteessa muun muassa sanotaan.Jotkut paikalliset vanhemmat ovat ihmetelleet ja kritisoineet sosiaalisessa mediassa sitä, että vanhempia informoitiin uhkauksesta vasta maanantaina, eikä jo viikonloppuna, eli siis ennen uhkauksessa mainittua maanantain päivämäärää.– Se perustui ihan poliisin tilannearvioon. Ja sen mukaan on menty, mitä poliisi on neuvonut tekemään. Näin siinä on toimittu koko tämän prosessin ajan. Niin poliisi arvioi sen, että ei ole tarvetta mihinkään muuhun kuin siihen turvaamiseen vähän ekstrana.– Siellä koulullahan oli tänään poliiseja paikalla, niin matalalla profiililla kuin nyt voi, ja niin poispäin, monenlaista turvaamistoimenpidettä. Varotoimenpiteenä myös ovet olivat lukossa, etteivät ulkopuoliset pääse sisään. Päivä meni rauhallisesti ja niin normaalisti kun nyt voi mennä.– Iltapäivällä, sitten kun koulupäivä oli enemmän tai vähemmän ohi, niin silloin on informoitu vanhempia vähän täsmällisemmin tiedoin. Ihan poliisin ohjeiden mukaisesti on toimittu kaikessa viestinnässä, mikä asiaan liittyy.– Minä en nyt yksityiskohtaisesti tiedä. Ehkä siellä on varmaan yksi sun toinen (opettaja) selittänyt jotain, mutta ei heille (oppilaille) mitään tällaista infoa erikseen ole ollut. On haluttu pitää tilanne rauhallisena.– Poliisin kanssa on sitä työstetty eilisillasta asti, että miten toimitaan.