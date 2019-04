Kotimaa

Jo reilusti yli miljoona on äänestänyt ennakkoon – kaikkien aikojen ennätys lähellä toteutumista

8.4. 16:38

Miljoonan ennakkoäänestäjän raja ylittyi tänään puoliltapäivin. Prosentuaalisesti eniten on äänestetty Lapissa, vähiten Uudellamaalla.

Tänään puolenpäivän aikoihin ylittyi miljoonan eduskuntavaaleissa ennakkoäänestäneen raja. Kello 16 mennessä on ennakkoon äänestämässä käynyt jo 1 111 824 ihmistä. Tämä tekee 26,1 prosenttia kaikista äänioikeutetuista. Prosentuaalisesti eniten ennakkoäänestäneitä on Lapin vaalipiirissä, 31,8 prosenttia, sekä Satakunnan vaalipiirissä, 30,3 prosenttia.



Heikointa ennakkoäänestysaktiivisuus on kello 16 mennessä ollut (Ahvenanmaata lukuun ottamatta) Uudenmaan vaalipiirissä, 22,2 prosenttia, sekä Helsingin vaalipiirissä, 23,9 prosenttia.



Ennakkoäänestys on ollut tähän mennessä hieman aktiivisempaa kuin vastaavaan aikaan viime eduskuntavaaleissa 2015. Kuitenkin ennakkoäänestyksen täytyy jatkua vilkkaana vielä maanantain loppupäivän sekä viimeisen ennakkoäänestyspäivän tiistain aikana, jotta vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ennätyslukemat rikotaan. Tällöin ennakkoon kävi äänestämässä yhteensä 1 363 491 ihmistä, 32,3 prosenttia äänioikeutetuista.