Mies uhkaili poliiseja moottori­sahalla, vaikka sai luodista – video paljastaa, miten hengen­vaarallinen tilan

Poliisi joutui taltuttamaan aseella 42-vuotiaan miehen Tohmajärvellä jouluna. Mies oli uhitellut moottorisahalla poliisia.Esitutkintaa varten tehdystä rekonstruktiosta näkyy, miten hengenvaarallinen tilanne eteni.42-vuotias kontiolahtelainen mies oli Tohmajärvellä perheen mökillä viettämässä joulua vaimonsa ja kolmen poikansa kanssa.Pojat tekivät hälytyksen. He kertoivat, että isä oli hyvin humalassa ja käyttäytyi aggressiivisesti. Mies oli lyönyt vaimoaan nyrkillä päähän. He kertoivat myös, että isä oli ottanut moottorisahan.Kun poliisipartio saapui paikalle, mies lähestyi poliisi moottorisaha kädessä.Kuulustelupöytäkirjan mukaan yksi poliiseista käskytti kuuluvalla äänellä: Poliisi, pudota ase!.Mies ei totellut, vaan käynnisti moottorisahan. Sen jälkeen poliisi käski poliisikoiran menemään kiinni mieheen. Tarkoituksena oli kaataa mies.Mies käynnisti moottorisahan.– Mies alkoi välittömästi huitoa kaasu pohjassa moottorisahalla koiraa kohti, siksak-liikkeellä. Miehellä oli selvästi tappamisen tarkoitus koiraa kohti, poliisi kertoo esitutkinnassa.Poliisin mukaan lähimmät huitaisut menivät noin 1–2 sentin päässä koirasta.Sen jälkeen 42-vuotias mies lähti tulemaan poliiseja kohden. Miehellä oli moottorisaha hyökkäysasennossa. Poliisi ehti perääntyä vajaa kymmenen metriä.Poliisi kertoo, että hänen oli ammuttava nopeasti miestä.Kotelossa olevaa virka-asetta poliisi ei olisi ehtinyt käyttää. Hän turvautui konepistooliin, joka oli kaulassa.– Otin kaulassani roikkuneen tukiaseen ampumaotteeseen ja ammuin, matkaa kohdehenkilöön ampuessani häntä oli noin neljä metriä. Ampumisen jälkeen kohdehenkilö jatkoi hyökkäystään meitä kohden vielä noin metrin eli hän otti 2–3 askelta ja tämän jälkeen hän kaatui maahan selälleen.Poliisi ampui yhden laukauksen. 42-vuotias sai osuman keskivartaloon.Poliisi kertoo, miten selällään ollessaan mies piti moottorisahasta kaksi käsin kiinni. Kaasu oli edelleen pohjassa. Näytti siltä, että mies oli valmis huitaisemaan, jos poliisi tuli lähemmäksi.Jonkin ajan päästä mieheltä lipesi sormi moottorisahan kaasulta. Poliisi sai repäistyä sahan kädestä.Poliisit aloittivat mökin pihalla hätäensiavun. 42-vuotiaalla oli mennyt luoti vatsasta.Paikalle tuli ambulanssi. Mies kiidätettiin keskussairaalaan.Poliisi tarkasti yöllä tarkemmin poliisiasemalla, miten koiralle oli käynyt. Se arasteli kuonoa. Sen alakulmahampaissa oli vaurioita.42-vuotiasta miestä epäillään murhan yrityksestä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.Miehen veren alkoholipitoisuudeksi mitattiin 1,56 promillea.Mies sanoi kuulusteluissa, ettei hän muista juoneensa alkoholia illan aikana. Hänellä on hatarat muistikuvat tapahtumista.– Minulle on kerrottu, että sen jälkeen kun poliisikoiraa oli käytetty, olin jatkanut etenemistä poliisia kohti käynnissä olevan moottorisahan kanssa ja huitonut sillä poliisia. En muista tapahtunutta. Tilanne kuulostaa erittäin harmilliselta.Miehen mukaan hänellä ei ollut vahingoittamisen tarkoitusta vaan pelottelutarkoitus. Mies kiistää syyllistyneensä murhan yritykseen.42-vuotias mies pääsi tammikuun alussa sairaalasta. Hän on ollut sen jälkeen vangittuna.Valtakunnansyyttäjänvirasto ilmoitti tammikuussa, ettei poliisin aseenkäytöstä käynnistetä esitutkintaa. Syyttäjän mukaan poliisilla ei ollut lievempää keinoa miehen pysäyttämiseen.