Kotimaa

Kymmenkertainen annos syöpälääkettä vammautti vauvan karmealla tavalla Kuopiossa – lääkäreille tuomio

Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi maanantaina sakkoihin kaksi lääkäriä, joiden virheellä oli kauheat seuraukset heidän hoidettavanaan olleelle pikkuvauvalle. Käräjäoikeuden mukaan lääkärit syyllistyivät törkeään vammantuottamukseen ja tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen.Tapaus sattui Kuopion yliopistollisessa sairaalassa kesäkuussa 2015. Kohtalokkaan erehdyksen uhri oli samana vuonna syntynyt vauva, joka oli potilaana lasten veri- ja syöpätautien osastolla.Erikoistuvana lääkärinä työskennellyt nainen antoi vauvalle vahingossa kymmenkertaisen määrän solunsalpaajalääkettä. Käräjäoikeuden mukaan hänellä olisi ollut mahdollisuus toimia huolellisesti ja huomata tekemänsä virhe.Huolellisuus- ja virkavelvoitteitaan rikkoi käräjäoikeuden mukaan myös erikoistuvana lääkärinä työskennellyt mies, joka tarkistaessaan lääkemääräystä ei huomannut siinä ollutta kirjoitusvirhettä.Seurauksena lapsi sai erittäin vaikean aivovamman ja vaikeahoitoisen epilepsian. Hän on syvästi kehitysvammainen. Hänen molemmat silmänsä ovat täysin sokeita. Tutkimusten perusteella hän periaatteessa kuulee, mutta hänen aivonsa eivät kykene käsittelemään kuulemaansa tietoa.Itsenäinen liikuntakyky ei ennusteen mukaan kehity, vaan uhri on loppuikänsä pyörätuolipotilas. Hän ei kykene syömään eikä nielemään, vaan hänelle annetaan letkun kautta nestemäistä ravintoa.”Vammat ovat laadultaan sellaisia, että ihmisen elämänlaatu ei juurikaan voi enempää huonontua”, todetaan asianomistajien korvausvaatimuksessa. Uhri on loppuelämänsä ajan monivammainen ja tarvitsee runsaasti apua kaikissa päivittäistoiminnoissa.Käräjäoikeus määräsi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin maksamaan korvausta pysyvästä haitasta 300 000 euroa. Kivusta ja särystä sekä tilapäisestä haitasta tuomittiin lisäksi 50 000 euron korvaus. Sairaanhoitopiiri velvoitettiin korvaamaan myös asianomistajien oikeudenkäyntikulut.Lääkärit tuomittiin 80 päiväsakon rangaistukseen kumpikin. Heidän tuloillaan se tarkoittaa 4 400 euron ja 2 480 euron sakkoja.