Kommentti: Sampo Terholle lankeaa poliittisen arkun­kantajan homma

perussuomalaiset hajosi kesällä 2017, tulevien sinisten kapinakokouksesta hotelli Vaakunasta marssi eduskuntaan päättäväinen ryhmä, joka julisti, että se on valmis uhmaamaan äänestäjien ja entisten puoluetoverien kostoa ja uhraamaan poliittisen uransa uuden poliittisen liikkeen nimissä.Ensi sunnuntaina lupauksista otetaan mittaa. Vaihtoehdot eivät hyvältä näytä: poliittinen kuolema tai parhaimmillaan pari näkyvintä edustajaa eduskuntaan Uudeltamaalta. Muuhun ei alle prosentin kannatuksella yllä, ellei työministeri(sin) ponnista läpi Kymenlaaksosta.Monen uho on loppunut jo kesken matkan.palasi heti persuihin,loikkasi nopeasti kokoomukseen,myöhemmin. Puhemieheksi päässytilmoitti, ettei asetu ehdolle, kun puhemiehen paikka vietiin. Katkeruutensa hän paljasti hyppäämälläLiike Nytin kannattajaksi.Ihmeellistä peliä on myös joillakin ehdokkailla. Porilainen(sin) on Satakunnassa ehdolla kokoomuksen listoilla. Hän on kuulemma luvannut tulla sinisten eduskuntaryhmään, jos sellainen on ja jos hän läpi pääsee. Outo tapa lisätä puolueen kannatusta.Puolustusministeri(sin) on puolestaan flirttaillut mahdollisella paluulla persuihin. Erityisen noloa on, että(ps) mukaan edes Niinistöllä ei ole asiaa takaisin.Puheenjohtajamuutti ehdokkaaksi Helsingistä Uudellemaalle. Hänen läpimenonsa on enemmän kuin epävarmaa, sillä Jussi Niinistö ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja(sin) ovat profiloituneet puheenjohtajaansa enemmän.Terhon viimeiseksi rooliksi saattaakin jäädä poliittisen arkunkantajan virka. Onhan sekin tapa poistua näyttämöltä.Sininen on muuten englanniksi blue, joka kääntyy myös alakuloiseksi ja johtaa sitä kautta suruharsoiseen blues-musiikkiin, jossa kaikki jättävät, vaimot, perheet – ja äänestäjät.Siitä suunnasta voi alkaa etsiä vaalivalvojaisiin musiikkia ja todeta: olihan meillä sentään viisi ministeriä!