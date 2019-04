Kotimaa

76-vuotias Leif kateissa Kirkkonummella – jos näet, soita 112

Poliisin mukaan Kirkkonummen Lapinkylästä on kateissa 76-vuotias Leif -niminen mies.Viranomaisen julkaisemien tuntomerkkien mukaan kateissa oleva liikkuu reippaasti kävellen, ja hänen puhetyylinsä on epäselvä.Kadonneen pituus on noin 180 senttimetriä ja hän on ruumiinrakenteeltaan hoikka. Kadonnut on pukeutunut siniseen vyötäröpituiseen pusakkaan, harmaisiin farkkuihin, flanellipaitaan, lippalakkiin ja Kuoma-merkkisiin kenkiin.Vaatteisiin on merkitty yhteystiedot kotiin.Havainnot ja löytymistiedot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen, numeroon 112.