Kotimaa

Näin matalapaine liikkuu Suomen yllä – lunta tulee jopa 20–30 senttimetriä

Huhtikuu

on alkanut lämpimänä. Luvassa on kuitenkin iso muutos jo maanantaina.– Maanantaista alkaen Suomen säätä leimaavat matalapaineet ja sateet, Forecan päivystävä meteorologi Kristian Roine https://www.is.fi/haku/?query=kristian+roine kertoo Ilta-Sanomille.Hän kertoo, että reippaita sateita tulee erityisesti maanantaista keskiviikkoon asti.Lunta sataa jopa 20–30 senttimetriä vuorokaudessa. Kaikkea kolmena päivänä satanutta ei voi suoraan laskea yhteen, sillä päivällä osa lumesta sulaa, hän sanoo.muistuttaa, että myös lähtötaso lumen syvyydessä maan eri osissa on hyvin erilainen, vaikka sateita on luvassa koko maahan.– Esimerkiksi Pohjanmaalla on juuri nyt hyvin vähän lunta, mutta toisaalta Joensuun ja Ilomantsin seudulla on paljon lunta. Ilomantsin lumensyvyys oli sunnuntaina 78 senttimetriä. Sinne kertyy siis helposti yli metrin hanki, vaikka osa kolmena päivänä sataneesta lumesta sulaisikin pois.

Sään muutos on iso. Voidaanko nyt puhua takatalvesta?

– Kun termisen kevään alkamisen jälkeen tulee yllätyksellisiä lumisateita, voidaan hyvin puhua takatalvesta, ja nyt varsinkin maan keskiosissa. Nythän lunta tulee useita kymmeniä senttejä vuorokaudessa Keski-Suomeen, Roine sanoo.– Lunta tulee ihan pyryttämällä ja maan keskiosiin kertyy paksu lumipeite, joten kyseessä on talvikeli siellä missä lunta sataa eniten, hän korostaa.eteläosissa osa lumesta todennäköisesti sulaa päivän aikana pois.– Pääkaupunkiseudullakin saatetaan saada sen verran lunta, että maa on valkoisena, Roine kertoo.Hän muistuttaa, että tilanne ei ole täysin poikkeuksellinen, vaan se on silti melko tyypillinen Suomessa.– Sää heilahtelee eikä kevät tule Suomeen useinkaan ihan yhdestä kerrasta, hän muistuttaa.

Mikä on kylmin päivä?





