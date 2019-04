Espoossa todistettiin outoa takaa-ajoa lauantaina: Taksikupuinen farmariauto kaahasi risteyksestä jalkakäytävälle, perässä poliisi pillit päällä

Kotimaa

Espoossa todistettiin outoa takaa-ajoa lauantaina: Taksikupuinen farmariauto kaahasi risteyksestä jalkakäytävä

Kojelautakameraan

Taksilta

Videon

tallentui erikoinen takaa-ajotilanne Espoon Kauklahdessa lauantaina, tarkalleen ottaen Hansatien ja Kauppamäen risteyksessä.Valkoinen auto, jonka katolla oli taksin keltainen kupu, kurvaa videolla kovaa vauhtia risteyksen ohi ja perässä tulee poliisimaija. Facebookin Kauklahtelaiset -ryhmässä videon jakanut mies kuvailee tilannetta IS:lle seuraavasti:– Kuulin vain hälytysajoneuvon äänet, hidastin siihen risteykseen ja jäin katsomaan mistä päin se tulee.näyttävä auto kaahasi poliisi perässään Espoon keskuksesta päin pitkin Hansatietä.– Kun tilanne meni ohi, napsautin kamerasta tallennuksen, että sain tapahtuneen videolle, autoilija kertoo.Ihan kaikkea video ei tietenkään tallentanut. Takaa-ajomatka jatkui Hansatietä pitkin ja välillä käväistiin jalkakäytävän puolesta.– Sivupeilistä katsoin, kuinka se ajoi jonkun matkaa jalkakäytävää pitkin ja siitä sitten rotvallin yli takaisin ajoradalle ja jatkoi siitä matkaa.tallentaneen miehen silmiin kaahariauton kuski näytti todella, todella nuorelta.– Vaikea on tietysti varmaksi sanoa, mutta todella nuoren näköinen poika ajoi autoa, mielestäni ei ollut kyllä yli 15 vuotta vanhempi, videon tallentanut mies arvelee.Helsingin poliisin johtokeskuksesta vahvistetaan, että kuvaukseen sopiva tehtävä on tapahtunut lauantaina Espoossa ja se on nyt esitutkinnassa. Tarkempia tietoja Helsingin poliisilla ei vielä ole asiasta antaa, ei esimerkiksi sitä, oliko kyseessä oikea, rekisteröity taksi tai sitä, minkä ikäinen autoa kuljettanut ihminen on. Helsingin poliisin johtokeskus vastaa koko Uudenmaan alueesta virka-ajan ulkopuolella.