Kotimaa

Neljä Joensuun kaappaajaa vielä kateissa – poliisi pyytää vinkkejä Volvo V70:sta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi on jatkanut Joensuussa törkeän ryöstön ja törkeän vapaudenriiston tutkintaa asianomistajan kuulemisella ja teknisillä tutkimuksilla.Joensuulaismies soitti lauantaiaamuna hätäkeskukseen. Hän kertoi olevansa Kuopiossa ja tulleensa neljän aikuisen miehen kaappaamaksi.Poliisin selvittäessä tapahtumaa ilmeni, että mies oli perjantaina iltapäivällä pakotettu henkilöautoon Joensuussa ja kuljetettu sieltä Kuopioon. Tekijöinä oli neljä miestä Joensuun seudulta.Asianomistaja on kyennyt tarkentamaan tapahtumien kulkua ja poliisilla on tapahtumien etenemisestä suhteellisen selkeä käsitys.Poliisi on jatkanut perjantaina asianomistajan kuulemisella ja teknisillä tutkimuksilla.Myös epäiltyjen tekijöiden etsintää on jatkettu. Havaintoja tapaukseen mahdollisesti liittyvästä Volvo V70 henkilöautosta VNY-781 ja sillä liikkeellä olleista henkilöistä otetaan edelleen vastaan. Havainnoista voi ilmoittaa hätäkeskukseen.