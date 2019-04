Kotimaa

Maastopalokausi alkoi – ruohikot erittäin kuivia Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa

Maastopalokausi on alkanut tänä viikonloppuna eteläisessä Suomessa.

Tänään maastopaloja on sammutettu puolenpäivän jälkeen Kirkkonummella, Askolassa, Salossa ja Kustavissa.Pelastuslaitoksilta varoitetaan, että heinikot ovat nyt etelä- ja lounaisrannikolla erittäin kuivia ja syttymisherkkiä. Tästä syystä on syytä välttää roskien polttamista.Ilmatieteen laitos on sekin antanut varoituksen ruohikkopalovaarasta Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen.