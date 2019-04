123-vuotias kuusitukki heitettiin Etelä-Savossa tapahtumien vyöryyn, josta tuli ulos 28 mm:n lautaa – lue ja katso suomalaisen sahan läpivalaisu

Kotimaa

123-vuotias kuusitukki heitettiin Etelä-Savossa tapahtumien vyöryyn, josta tuli ulos 28 mm:n lautaa – lue ja k

Kuusen

nälkävuotena 1866 syntynyt Otto Jaakkonen https://www.is.fi/haku/?query=otto+jaakkonen ei olisi voinut kuvitellakaan, miten nopeasti hänen kuusensa 153 vuotta myöhemmin metsästä lähtee.Hän ehti nähdä 1900-luvun henkeäsalpaavan nopean tekniikan kehityksen: Junarata kulki tilan sivuitse 1898. Lentokenttä peninkulman päähän Tikkakoskelle, jolta nousseet Blenheim-pommikoneet jylisivät hänen talonsa ylitse talvisodassa.Mutta pokasahalla tai justeerilla puita kaataneelle talonpojalle monenkymmenen miehen työt tekevä 2010-luvun harvesteri olisi ollut koneista ihmeellisin.1920–30-luvuilla metsissä puita kaatoi kevättalvisin 150 000–200 000 miestä, jätkää. Tukkeja kiskoi savotoilta 60 000 suomenhevosta. Siinä missä Otto Jaakkonen veti Tuula-hevosensa taakse valjastetulla parireellä metsästä ehkä 600 kilon tukkikuormia, nyt kuormatraktoria ajava Risto Ruppa https://www.is.fi/haku/?query=risto+ruppa nostaa rautaheponsa Ponssen kyytiin 20-kertaisia kuormia. Kun 1920-luvulla hyvässä tukkileimikossa mies kaatoi pokasahalla työpäivässä kolme mottia, Markku Nurmisen https://www.is.fi/haku/?query=markku+nurmisen ajama harvesteri kaatoi tukkipuita kolmattasataa kuutiota vuorossa.Puuta kaatava metsäharvesteri ja niitä lastauspaikalle tuova ajotraktoriyrittäjä muodostavat puunkorjuuketjun ensimmäisen alihankintaketjun. Sen seuraava lenkki on tukkirekkayrittäjä, ja hän on hyvin nopeasti liikkeellä.kaadosta tuskin on kulunut kolmea tuntia, kun metsäautonkuljettaja Jarkko Tiittanen https://www.is.fi/haku/?query=jarkko+tiittanen jo rytistelee paikalle ja ryhtyy kuormaamaan tukkeja kyytiin. Hän on saanut autonsa tietokoneeseen tiedon metsäkoneenkuljettajan koneesta, että pinossa alkaa olla riittävästi tavaraa ajettavaksi.Kuusen paksuin tyvitukki jää pinoon. Sen yläpuolelta katkaistut ohuemmat, niin ikään oranssilla maalilla merkityt välitukit nostettaan kuormaan.

Seuraavana

Versowoodin





















Tukki













Sahauslinjan

















Katso alta olevalta videolta miten tukki sahattiin eri kokoisiksi laudoiksi Otavan sahalla.