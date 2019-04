Kotimaa

Jopa verhot, tekokukat, matot ja aterimet vietiin... Poliisi paljasti poikkeuksellisen murtosarjan huviloihin

Kahden vantaalaisen miehen epäillään murtautuneen Heinolan alueella kolmeen eri huvilaan sekä Hämeenlinnassa kahteen huvilaan. Miehet otettiin kiinni Hämeenlinnassa yöllä 28. marraskuuta 2018 heidän ollessa murtautumassa erääseen huvilaan. Poliisi keskeytti miesten viimeisimmän murron sulkemalla miesten käyttämän mökkitien, jolloin miesten ainut pakosuunta oli paeta jalkaisin sysipimeään alkutalven metsään. Poliisikoiran avustuksella miehet löydettiin myöhemmin metsästä ja otettiin kiinni.Perinteisistä huvilamurroista poiketen, miehet olivat tehneet ennakkotiedustelut murtokohteista ja he valitsivat kohteiksi ainoastaan pieteetillä sisustettuja kohteita. He ajoivat Vantaalta Hämeeseen, suorittivat murron ennalta valittuun kohteeseen ja poistuivat sen jälkeen takasin Vantaalle. Valitsemansa murtokohteet miehet tyhjensivät hyvin perusteellisesti. He muun muassa irrottivat huviloista liesitasot, uunit ja anastivat TV:t , verhot, tekokukat, matot ja jopa keittiövälineetkin kelpasivat, kattiloita ja ruokailuvälineitä myöten.Miesten kiinnioton jälkeen poliisi teki kotietsinnän miesten koteihin Vantaalla. Miesten asunnoista löydettiin huviloista anastettu omaisuus, useita liesitasoja, mikroja, uuneja televisioita sekä useita säkillisiä muuta pienempää anastettua omaisuutta. Omaisuutta oli niin paljon, että poliisin oma kuljetuskalusto jäi saman tien pieneksi. Poliisi joutui tilaamaan paikalle muuttofirmasta kaksi muuttomiestä ja kuorma-auton tyhjentämään asunnot anastetusta omaisuudesta.Päätekijänä oli noin 40-vuotias vantaalainen mies ja hänen rikoskumppaninaan oli noin 25-vuotias vantaalainen mies.Päätekijällä on menneisyydessään vakavaa, määrätyissä rikollisissa piireissä hyvinkin arvostettavaa rikollista toimintaa. Miehen aiempiin rikoksiin verrattuna nyt tapahtuneet huvilamurrot vaikuttavat suorastaan sanottuna näpertelyltä. Tätä poliisi myös ihmetteli miehelle itselleenkin, johon hän vastasi, että ”on jotenkin jäänyt päälle jännityksen hakeminen ja kun tekee tällaista pienempää keikkaa, niin kiinni jäädessä ei enää saa vuosien tuomioita istuttavaksi”.Kiinnijäämisen jälkeen mies oli erittäin yhteistyöhaluinen poliisin kanssa ja hän muun muassa kertoi murtokohteita, joista ei ollut poliisilla eikä huviloiden omistajillakaan vielä mitään tietoa. Jos päätekijä olikin kokenut rikollisessa maailmassa lähes kaiken, niin hänen kumppaninaan oli rikollismaailman noviisi, entinen turva-alan työntekijä. Erikoinen parivaljakko.Asiakokonaisuus pitää sisällään kolme törkeää varkautta, yhden varkauden ja yhden varkauden yrityksen. Esitutkinta on saatu valmiiksi ja kokonaisuus siirtyy lähiaikoina syyttäjälle syyteharkintaan.